Массово и мирно: марши солидарности прошли в городах Беларуси в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Протестные акции оппозиции в 15-й день после президентских выборов прошли в Минске и в ряде областных городов Беларуси в воскресенье. В Минске акция стала самой массовой.

Участники акции начали собираться днем в центре столицы – на площади Независимости, но уже с самого утра милиция усилила меры безопасности. Метрополитен также закрыл входы и выходы на 4 станции метро в центре Минска. Накануне милиция предупредила, что акция не санкционирована городскими властями и действия протестующих нарушают закон.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста в Минске 23 августа - Марш солидарности

Однако к 15:30 на площади Независимости собрались тысячи людей. Правоохранители в мегафоны призывали митингующих не нарушать порядок в городе, предупреждая об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях.

Собравшись на площади Независимости, протестующие направились на проспект Победителей к гостинице "Планета", где расположена стела "Минск ― город-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста в Минске 23 августа - Марш солидарности

Еще утром было обнародовано видеозаявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в "священных местах" протестующие будут иметь дело с армией. Именно к таким местам относится стела и музей Великой отечественной войны, расположенный рядом. Поэтому этой причине их охраняли войска.

К митингующим у гостиницы "Планета" присоединились члены президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. На акции выступили Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. Вместе со всеми демонстрантами он дошли по проспекту Победителей к стеле "Минск – город-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко Военные в оцеплении у Музея Великой Отечественной войны

Митингующие скандировали традиционные лозунги "Уходи", "Жыве Беларусь". Через час собравшиеся стали расходиться, однако часть из них направилась в сторону площади Государственного флага, где расположена резиденция президента - Дворец Независимости.

Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта у Дворца независимости. Участники акции скандировали лозунги против действующей власти.

© Sputnik / Виктор Толочко ОМОН и спецтранспорт преградил проспект перед Дворцом Независимости

До того, как митингующие подошли территории, прилегающей к резиденции президента, туда уже подъехали два бронетранспортера с вооруженными людьми на броне. Площадь Государственного флага по периметру была оцеплена людьми в камуфляже и с металлическими щитами. Через какое –то время митингующие разошлись, и в резиденцию прилетел Александр Лукашенко . Он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

Одновременно с акцией в Минске в регионах прошли массовые шествия в поддержку как действующей власти, так и оппозиции. Так в Витебске шествие митингующих растянулось более чем на километр.

Протестующие в Гродно также выстроились в длинную колонну и прошли от площади Советской до площади Ленина. На ней собрались более десяти тысяч человек. Участники акции стали на колени, когда с трибуны прозвучали слова молитвы "Отче наш" за Беларусь.

Уникальная ситуация наблюдалась в Гомеле , где колонны оппозиции и сторонников действующей власти прошли по одной улице, стычек между ними замечено не было.

Читайте также:

Воскресный " Марш новой Беларуси " в Минске ― видео

" в Минске ― видео Евросоюз не намерен превращать Беларусь "во вторую Украину"

РФ не будет против любого решения властей Беларуси по диалогу с оппозицией