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Массово и мирно: марши солидарности прошли в городах Беларуси в воскресенье

24.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Протестные акции оппозиции в 15-й день после президентских выборов прошли в Минске и в ряде областных городов  Беларуси в воскресенье. В Минске акция стала самой массовой. 

Участники акции начали собираться днем в центре столицы – на площади Независимости, но уже с самого утра милиция усилила меры безопасности. Метрополитен также закрыл входы и выходы на 4 станции метро в центре Минска. Накануне милиция предупредила, что акция не санкционирована городскими властями и действия протестующих нарушают закон.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста в Минске 23 августа - Марш солидарности

Однако к 15:30 на площади Независимости собрались тысячи людей. Правоохранители в мегафоны призывали митингующих не нарушать порядок в городе, предупреждая об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях.

Собравшись на площади Независимости, протестующие направились на проспект Победителей к гостинице "Планета", где расположена стела "Минск ― город-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста в Минске 23 августа - Марш солидарности

Еще утром было обнародовано видеозаявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в "священных местах" протестующие будут иметь дело с армией. Именно к таким местам относится стела и музей Великой отечественной войны, расположенный рядом. Поэтому этой причине их охраняли войска. 

К митингующим у гостиницы "Планета" присоединились члены президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. На акции выступили Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. Вместе со всеми демонстрантами он дошли по проспекту Победителей к стеле "Минск – город-герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Военные в оцеплении у Музея Великой Отечественной войны

Митингующие скандировали традиционные лозунги "Уходи", "Жыве Беларусь". Через час собравшиеся стали расходиться, однако часть из них направилась в сторону площади Государственного флага, где расположена резиденция президента - Дворец Независимости. 

Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта у Дворца независимости. Участники акции скандировали лозунги против действующей власти. 

© Sputnik / Виктор Толочко
ОМОН и спецтранспорт преградил проспект перед Дворцом Независимости

До того, как митингующие подошли территории, прилегающей к резиденции президента, туда уже подъехали два бронетранспортера с вооруженными людьми на броне. Площадь Государственного флага по периметру была оцеплена людьми в камуфляже и с металлическими щитами. Через какое –то время митингующие разошлись, и в резиденцию прилетел Александр Лукашенко. Он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. 

Одновременно с акцией в Минске в регионах прошли массовые шествия в поддержку как действующей власти, так и оппозиции. Так в Витебске шествие митингующих растянулось более чем на километр. 

Протестующие в Гродно также выстроились в длинную колонну и прошли от площади Советской до площади Ленина. На ней собрались более десяти тысяч человек. Участники акции стали на колени, когда с трибуны прозвучали слова молитвы "Отче наш" за Беларусь. 

Уникальная ситуация наблюдалась в Гомеле, где колонны оппозиции и сторонников действующей власти прошли по одной улице, стычек между ними замечено не было.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Милиция накануне шествия предупредила об ответственности за незаконные уличные шествия, возможных провокациях, но задержаний не было.
 
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В Минске на несанкционированные акции вышло около 20 тысяч человек
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