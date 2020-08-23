|
Массово и мирно: марши солидарности прошли в городах Беларуси в воскресенье
24.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik.
Участники акции начали собираться днем в центре столицы – на площади Независимости, но уже с самого утра милиция усилила меры безопасности. Метрополитен также закрыл входы и выходы на 4 станции метро в центре Минска. Накануне милиция предупредила, что акция не санкционирована городскими властями и действия протестующих нарушают закон.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста в Минске 23 августа - Марш солидарности
Однако к 15:30 на площади Независимости собрались тысячи людей. Правоохранители в мегафоны призывали митингующих не нарушать порядок в городе, предупреждая об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях.
Собравшись на площади Независимости, протестующие направились на проспект Победителей к гостинице "Планета", где расположена стела "Минск ― город-герой".
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста в Минске 23 августа - Марш солидарности
Еще утром было обнародовано видеозаявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в "священных местах" протестующие будут иметь дело с армией. Именно к таким местам относится стела и музей Великой отечественной войны, расположенный рядом. Поэтому этой причине их охраняли войска.
К митингующим у гостиницы "Планета" присоединились члены президиума Координационного совета
© Sputnik / Виктор Толочко
Военные в оцеплении у Музея Великой Отечественной войны
Митингующие скандировали традиционные лозунги "Уходи", "Жыве Беларусь". Через час собравшиеся стали расходиться, однако часть из них направилась в сторону площади Государственного флага, где расположена резиденция президента - Дворец Независимости.
Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта у Дворца независимости. Участники акции скандировали лозунги против действующей власти.
© Sputnik / Виктор Толочко
ОМОН и спецтранспорт преградил проспект перед Дворцом Независимости
До того, как митингующие подошли территории, прилегающей к резиденции президента, туда уже подъехали два бронетранспортера с вооруженными людьми на броне. Площадь Государственного флага по периметру была оцеплена людьми в камуфляже и с металлическими щитами. Через какое –то время митингующие разошлись, и в резиденцию прилетел
Одновременно с акцией в Минске в регионах прошли массовые шествия в поддержку как действующей власти, так и оппозиции. Так в
Протестующие в
Уникальная ситуация наблюдалась в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция накануне шествия предупредила об ответственности за незаконные уличные шествия, возможных провокациях, но задержаний не было.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)