|
В Гомеле у сторонников властей и колонны оппозиции совпали маршруты
24.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Жители Гомеля в воскресенье вышли на улицы как в поддержку действующих властей, так и в знак солидарности с оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов. Обе колонны прошли по одной улице, стычек между ними замечено не было, передало РИА Новости.
© Sputnik / Виктор Толочко
Маршруты у направлявшихся к центру людей совпали, гомельчане шли к центру города каждый на свою акцию, в какой-то момент объединились в общее шествие на Советской улице.
По словам очевидцев, каждая сторона выкрикивала свои лозунги, однако обошлось без стычек и конфликтов между ними. Затем представители оппозиции провели свою акцию у Драматического театра в центре города, сторонники президента ― у Вечного огня.
Акции солидарности в воскресенье также состоялись в других областных центрах, к примеру. в Витебске и Гродно.
По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. Однако на минувшей неделе акции проходили мирно, информации о стычках и
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции солидарности в воскресенье прошли также в Минске и ряде областных городов, самая массовая уже традиционно состоялась в столице, количество собравшихся МВД...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)