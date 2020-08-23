В Гомеле у сторонников властей и колонны оппозиции совпали маршруты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Жители Гомеля в воскресенье вышли на улицы как в поддержку действующих властей, так и в знак солидарности с оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов. Обе колонны прошли по одной улице, стычек между ними замечено не было, передало РИА Новости.

Маршруты у направлявшихся к центру людей совпали, гомельчане шли к центру города каждый на свою акцию, в какой-то момент объединились в общее шествие на Советской улице.

По словам очевидцев, каждая сторона выкрикивала свои лозунги, однако обошлось без стычек и конфликтов между ними. Затем представители оппозиции провели свою акцию у Драматического театра в центре города, сторонники президента ― у Вечного огня.

Акции солидарности в воскресенье также состоялись в других областных центрах, к примеру. в Витебске и Гродно.

продолжаются в Беларуси уже 15-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа правоохранительные органы жесткопротесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. Однако на минувшей неделе акции проходили мирно, информации о стычках и задержанных от правоохранительных органов не поступало.

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