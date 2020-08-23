ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле у сторонников властей и колонны оппозиции совпали маршруты

24.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Жители Гомеля в воскресенье вышли на улицы как в поддержку действующих властей, так и в знак солидарности с оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов. Обе колонны прошли по одной улице, стычек между ними замечено не было, передало РИА Новости. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Массово и мирно: марши солидарности прошли в городах Беларуси в воскресенье

Маршруты у направлявшихся к центру людей совпали, гомельчане шли к центру города каждый на свою акцию, в какой-то момент объединились в общее шествие на Советской улице.

По словам очевидцев, каждая сторона выкрикивала свои лозунги, однако обошлось без стычек и конфликтов между ними. Затем представители оппозиции провели свою акцию у Драматического театра в центре города, сторонники президента ― у Вечного огня.

Акции солидарности в воскресенье также состоялись в других областных центрах, к примеру. в Витебске и Гродно.

 Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 15-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. Однако на минувшей неделе акции проходили мирно, информации о стычках и задержанных от правоохранительных органов не поступало.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции солидарности в воскресенье прошли также в Минске и ряде областных городов, самая массовая уже традиционно состоялась в столице, количество собравшихся МВД...
 
Новости дня
Новости общества
 
Какой только не приписывают сценарий послевыборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика