Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы разные, но нам жить на этой земле, и мы можем договариваться мирно Давайте еще раз этим воскресным вечером задумаемся, что для нашей страны лучше, какой путь кажется правильным и логичным для каждого из нас. И как сберечь то, что...

Давайте еще раз этим воскресным вечером задумаемся, что для нашей страны лучше, какой путь кажется правильным и логичным для каждого из нас. И как сберечь то, что четверть века создавалось в независимой Беларуси. Создавалось нами и вами - всеми людьми, которые любят свою Родину. Да, мы очень разные, но нам жить на этой земле, и мы можем договариваться мирно. Ведь в конце концов все мы хотим одного - жить счастливо.