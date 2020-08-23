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Противостояние последних недель особенно заметно в информационной сфере
23.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак тут не вспомнить про обещанные деньги из какого-то фонда, которыми якобы озолотят тех, кто бросит свои рабочие места. Мифические обещания не соблазнили тех, кто привык зарабатывать деньги своим честным трудом. Действительно, противостояние последних недель особенно заметно в информационной сфере. Новости обрастают домыслами, истина - вымыслами, достоверные сообщения сопровождаются тысячами фейков. Мы собрали самые вопиющие.
Фейки революцииПервой жертвой любой войны становится правда: войны информационной это касается в первую очередь. Историю пишет победитель, он и раздает задним числом награды: кому звезду героя, кому медаль Иуды. Военные фейки должны быть максимально неправдоподобными, ведь если нечто похоже на правду, в этом можно усомниться. В том, что на правду не похоже категорически, сомневаться сложнее: это настолько безумно, рассуждает слушатель, что выдумать подобное нарочно просто невозможно. Мы помним войну в Косово образца 1999 года: европейские газеты сообщали, что обезумевшие сербы вырезают деревни и бомбят колонны беженцев. Позднее выяснилось, что всего этого не было в помине, но кого оно после войны интересует? Только историков.
Военные фейки должны быть максимально неправдоподобнымиИли, например, в дни ливийской войны газеты полнились рассказами о том, что солдатам Муаммара Каддафи раздают виагру прежде чем отправить на подавление очередного очага восстания – обвинения в массовых изнасилованиях особенно сильно бьют по нервам. Разумеется, ничего подобного не было и в помине, но мертвецу сложно добиться правды, а в Ливии в покойниках теперь не только Каддафи, но уже и сама страна. В Беларуси попробовали то же: по стране поползли слухи, что в гродненских больницах лежат десятки мужчин и женщин, изнасилованных ОМОНом. Ну, как поползли: на самом деле эти слухи форсировались - "ты не рефлексируй, ты распространяй". Следственный комитет провел проверку. Ни жертв не нашел, ни врачей, которые бы подобное наблюдали. Пострадавшим, если они существуют, предложено подавать заявления – пока ни одного нет. История оказалось фейком, но "осадочек-то остался".
Эфир телеканала "Дождь"То же с десятками жертв столкновений, которых будто бы тайком под покровом ночи вывозили из моргов в крематории.
Показательна история гродненской девочки, которая пострадала в автомобильной аварии
За кадром министр внутренних дел Караев принес извинения за чрезмерное применение силы своими подчиненнымиОно имело место, оно проверяется, оно, безусловно, является недопустимым. Но в создании воображаемых чудовищ в стане противника надо знать меру, а лучше этого и вовсе избегать. Ведь если с обесчеловечиванием перебрать, жить в одной стране окажется невозможным. Потом при встрече с противником, как при соединении материи и антиматерии, будет происходить аннигиляция с уничтожением всего и вся. Мы все люди. Мы со всеми своими пороками и недостатками не готовы перейти последнюю черту. И пока в тех, кто по другую сторону баррикад, мы видим не зверей, а людей, гражданская война останется невозможной.
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Как тут не вспомнить про обещанные деньги из какого-то фонда, которыми якобы озолотят тех, кто бросит свои рабочие места. Мифические обещания не соблазнили тех, кто...
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