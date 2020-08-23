Перекрытые площади, предупреждения от милиции, агрессивные пенсионеры. Каким был 15-й день протестов в Гомеле

Источник материала: Tut.by

С выборов прошло уже две недели. Но народные протесты не согласных с результатами голосования не стихают. Сегодня гомельчане снова вышли на улицы своего города.





Пока силовики взяли паузу, в «атаку» на протестующих пошли местные власти. Перед выходными все точки массового сбора попытались сделать для мирных протестантов недоступными. На площадь Ленина стянули несколько десятков единиц техники — к счастью, не военной, а сельскохозяйственной, пожарной и коммунальной.

Площадь Восстания также перекрыли и заставили палатками, но анонсируемую ярмарку так толком и не организовали — сегодня, например, работали лишь несколько шатров.

В традиционной точке сбора мирных протестующих — у гомельского цирка — власти наспех организовали выставку работ детской школы искусств. Картины даже толком не закрепили, и они падали от любого дуновения ветра.





Люди, которые пришли к цирку, выстроились вдоль ограждения с петуниями. Но к ним очень быстро подошли сотрудники милиции и сообщили, что стоять здесь они не имеют права, предупредили об административной ответственности. Собравшиеся попытались поспорить, ссылаясь на Конституцию, которой дано право на мирные протесты. В итоге силовики предупредили: если собравшиеся не уйдут, то их могут еще привлечь и за неподчинение законным требованием милиции.





В результате люди от цирка все-таки ушли. По Советской они проследовали в сторону площади Ленина. Автомобили как обычно сигналили, а прохожие улыбались, кто-то присоединялся к акции.













На площади собралось около тысячи человек. Люди доставали плакаты и флаги — как бело-красно-белые, так и государственные красно-зеленые — и скандировали: «Мы — один народ», «Верым, можем, пераможам!», «Жыве Беларусь!».

Но и тут милиция предупредила, что действия митингующих незаконны, и потребовала разойтись. Люди не уходили. Всех присутствующих один из сотрудников милиции снимал на видеокамеру.

























Протестующие решили не нагнетать и снова двинулись в путь — на этот раз в сторону проспекта Ленина. Люди скандировали: «Свободу!», «Гомель, выходи!» и «Лукашенко, уходи!».





Колонна сделала большой круг по центру: спустилась на проспект Ленина, свернула на проспект Победы и снова вышла на Советскую, а потом направилась к площади Ленина. Шествие растянулось на пару километров.





















К четырем часам дня у театра и рядом, в сквере Кирилла Туровского, собралось уже около двух тысяч гомельчан.

Иногда в толпе появлялись люди, которые стыдили собравшихся, призывали разойтись, пугали Майданом и войной. Одна из женщин стала оскорблять протестующих. В дело даже вмешалась милиция.

— Не трогайте эту женщину, — обратился к протестантам майор.

— Так мы не трогаем. Мы же говорим, что любим ее, а она нас обезьянами называет, — улыбаются мирные протестующие — и тут же забывают об инциденте.





Собравшиеся активно обсуждают последние события в стране.

— Вы видели стрим, как Колесникова на БМЗ приехала, а там ей военный комиссар мешал выступать? Ему народ кричит «Уходи!», а БТ показало, что это Колесниковой кричали. За кого они народ держат? — негодует девушка.

— Я, знаете, не смотрю телевизор — и вам не советую, — отвечает ей женщина средних лет.





Также в толпе рассуждают на тему последних митингов в поддержку действующей власти и удивляются, что сегодня ни одного сторонника президента здесь пока так и не увидели (кроме нескольких агрессивно настроенных пенсионеров).

В это время на площади раздается гул военного грузовика, который в кузове везет две огромные колонки — и из них доносится что-то про свободную и сильную Беларусь. Сам кузов обнесен решеткой.





Люди провели грузовик криками «Позор». Автомобиль сделал еще два круга по площади, но музыку больше уже не включал.

Около семи вечера протестующие стали расходиться. Завтра новая рабочая неделя — и, кажется, она будет непростой.



