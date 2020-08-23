Скинулись на звукоаппаратуру и стали на колени в память о погибших. Что происходило в Гродно в воскресенье

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Гродно снова было шумно и многолюдно: на площади Советской снова собрались протестующие, которые маршем прошли до площади Ленина, где провели митинг-встречу. Всего собралось около 10 тысяч человек. Так как Гродненский горисполком отменил свое решение о предоставление двух площадей для организации митингов, мероприятие было незаконным — и об этом собравшихся предупреждали сотрудники милиции. А еще на собрании гродненцев не было никакой звукоусилительной аппаратуры (ранее ее предоставляла местная власть). Собравшиеся сначала жаловались, что выступающих не слышно, а потом на месте скинулись деньгами на необходимую технику. За несколько минут собрали 3,2 тысячи рублей. Но обо всем по порядку.





Митинг в Гродно начался в 14.00. На площади Советской собралось несколько тысяч человек. Город в воскресенье не был перекрыт, но на улицах рядом дежурили сотрудники ОМОНа, стояли две военные машины для перевозки людей, несколько автобусов, а также автозаки.

Напомним, Александр Лукашенко поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области.

— Как бы кому-то ни не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить, — говорил в Гродно Александр Лукашенко.

Кстати, с утра в воскресенье по местному радио крутили запись, где прокуратура Гродненской области предупреждала людей, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет за собой административную или уголовную ответственность. Также предупреждали, что «правоохранительными органами будет принят весь комплекс мер по фактам нарушения закона».





На площади Советской работала информационная группа милиции, которая предупреждала собравшихся, что мероприятие — несанкционированное. Люди скандировали «Уходи!» и громко хлопали и кричали.

— Почему мы не можем просто гулять? — выкрикивает из толпы мужчина.

Рядом с ним люди начинают хлопать и громко возмущаться, что они пришли мирно выразить свою гражданскую позицию, а не «на несанкционированный митинг».

— Они же нам разрешения не дают на проведения мероприятий, — громко говорит пожилая женщина. — Нам нельзя и по улицам ходить?

Люди с милиционерами не спорят, делают коридор для их прохода — и продолжают громко хлопать в ладоши.





Постояв какое-то время на одной площади, гродненцы по улице Советской колонной двинулись на другую. За время протестов площадь Ленина стала уже традиционным местом сбора протестующих.

Они скандировали «Верым, можам, пераможам!», «Трибунал!», «Жыве Беларусь!» и «Уходи!».

Кстати, некоторые пришли на митинг с государственным флагом. Объясняли: они против разделения белорусов на два лагеря, ведь все за мирную и независимую Беларусь.





— Мы должны быть вместе. Не надо настраивать друг против друга родных, близких, знакомых и соседей. Так не должно быть. И посмотрите, никто из присутствующих не выразил никакого недовольства по поводу красно-зеленого флага, — говорит один из гродненцев.

Когда первые люди дошли до площади Ленина, последние только уходили с Советской. За происходящим наблюдали правоохранители, но никаких действий не предпринимали.













На площади Ленина также дежурила милиция и стояли машины ГАИ. На собрании не было ни организаторов, ни специальной звукотехники, люди просто поднимались на пьедестал памятника Ленину и что-то пытались донести до присутствующих. Так как людей было много, получалось все стихийно. В одной стороне площади люди начинали хлопать, волна аплодисментов доходила до середины, — выступающих слышно не было вообще. Гродненский активист Николай Соляник принес мегафон. Стало веселее.

Но люди все равно жаловались, что плохо слышно. Тогда решили, что надо просто скинуться — и купить специальную технику. За несколько минут на площади собрали 3,2 тысячи рублей.

— Наконец-то на митинге начали раздавать деньги. Смотрите, какая картинка может получиться, — смеялись люди.

— Нет, получается, что это мы сами сдаем деньги за участие в митинге, — шутили другие.









Деньги пересчитали, нашли активистов, которые согласились поездить по магазинам и купить нужную технику, и сделали их ответственными за решение данного вопроса. На все ушло минут 15.

— Видите, как мы можем сами организоваться? Нужна ли нам местная власть в таком случае? — спрашивает парень у собравшихся. Народ кричит «Не-е-е-т!» и начинает скандировать «Молодцы». Еще несколько минут решают, что по магазинам надо ехать целой делегацией, чтобы ничего с выбранными для покупки техники людьми не случилось.













Потом на импровизированную сцену снова начали выходить люди: работал «открытый» микрофон, вернее — мегафон. Они говорили о том, что основные требования народа еще не выполнены, призывали собираться на площади каждый день.

Другие недоумевали, почему местные власти сначала разрешили собираться, потом запретили, а затем провели на площади Ленина свой митинг в поддержку Александра Лукашенко — куда он сам и приехал.

— А почему мы лишены права голоса? Почему мы не можем собраться? Вон там стоят сотрудники милиции, которые готовы нас всех забрать, потом будут выписывать штрафы, суды. Почему? — спрашивал один из выступающих.













Представитель «Гроднопромстроя» попросил поддержки у гродненцев, так как часть строителей решила продолжить забастовку.

— Но нас мало, — делился рабочий.

Гродненцы пообещали приехать на объект.

Также о поддержке в суде просил один из участников митинга, которого будут судить за участие в несанкционированном мероприятии. Суд пройдет в понедельник, 24 августа.

В какой-то момент выступающие предложили гродненцам почтить минутой молчания тех, кто погиб в первые дни протестов в Беларуси. Люди опустились на колени.





На митинге было еще несколько выступлений, а потом кто-то предложил пойти к зданию тюрьмы. Правда, потом выступающие стали говорить, что в тюрьме-то никого больше и нет из задержанных на мирных акциях, но часть людей все равно двинулась в сторону улицы Кирова, где, постояв минут 20 и проскандировав «Выпускай!», люди разошлись.

Часть колонны ушла на площадь Советскую, часть людей осталась гулять в центре города.





На улице Советской художники организовали инсталляцию, в которой поучаствовать мог каждый. Они натянули белое полотнище и предлагали прохожим красную краску, чтобы те оставляли на ткани отпечатки своих ладоней. В итоге получился бело-красно-белый флаг.