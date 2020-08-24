Пятнадцатый день протестов. Стотысячная толпа на площади Независимости и Лукашенко с младшим сыном в бронежилетах с автоматами

Источник материала: Tut.by

Еще в первой половине дня 23 августа казалось, что протестные настроения в Беларуси пошли на спад и такого массового митинга, как неделю назад у стелы, уже не будет. Но пятнадцатый день протестов удивил.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во-первых, огромная огромная толпа под бело-красно-белыми флагами, несмотря на перекрытые подъезды и подходы, собралась на площади Независимости в Минске, и, почти не теряя в численности, сумела добраться до перекрестка проспектов Победителей и Машерова.

Во-вторых, часть людей двинулась дальше — и дошла до Дворца Независимости, где в это время находился Александр Лукашенко.

В-третьих, президент с младшим сыном появились на территории резиденции в бронежилетах и с автоматами (без магазинов)

В-четвертых, обошлось без провокаций, о задержаниях во время акции протеста также не сообщалось.

А теперь обо всем по порядку.

Протесты, которые начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на выборах президента, длятся без перерыва уже две недели. В будние дни они менее многочисленны, зато уже второе воскресенье подряд в Минске собираются многотысячные митинги.

И если 16 августа более 200 тысяч человек собралось в Минске у стелы на проспекте Победителей, то сегодня площадка вокруг монумента была обнесена не только турникетами, но и колючей проволокой, а за час до планируемой акции министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил со странным обращением , записанным именно на фоне стелы «Минск — город-герой»:

— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану, — продолжил он на повышенных тонах. (…) — В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией.

Действительно, вооруженных военных там было очень много.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Традиционные уже для улиц Минска военная техника и автобусы были замечены в городе еще утром: особенно много их было у площади Независимости и недалеко от стелы на проспекте Победителей. Сотрудники ГАИ выборочно проверяли документы у въезжающих в столицу, интересовались целью поездки. Подъезды к проспекту Независимости были перекрыты, как и сам проспект — от площади Независимости, до улицы Козлова. Поезда метро не останавливались на станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Не работали торговые центры «Столица» и «Галерея».

По пути к площади Независимости

После 13.30 люди с БЧБ-флагами (и красно-зелеными тоже) и плакатами стали собираться на площади Независимости. Они направлялись сюда колоннами из разных районов Минска: от Новой Боровой и Грушевки, станций метро «Пушкинская» и «Автозаводская», парка Челюскинцев и других мест. Погода протестам не способствовала — участников акции периодически поливал дождь, но меньше людей от этого не становилось.



Марш рабочих прошел Мотовелозавод и в районе ТЦ «Ленинград» встретился с колонной, идущей в центр из Уручья. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К трем часам на площади Независимости было уже несколько десятков тысяч человек, а люди все еще продолжали собираться. Места стало не хватать: демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Около 15.30 на площади собралось не менее ста тысяч человек. И это несмотря на то, что сюда были перекрыты проходы со стороны путепровода на улице Московской, улиц Советской и Мясникова.

Из динамиков над площадью Независимости раздается «Первым делом, первым делом самолеты…». Периодически звучат объявления от властей, что мероприятие не санкционировано и просьбы разойтись. Призывают не провоцировать и не вынуждать применять силу. Люди встречают объявления свистом.

Площадь Независимости — стела «Минск город-герой»

После 16.00 толпа разными дорогами двинулась с площади Независимости в сторону проспекта Победителей. Конечной целью был объявлен холм возле гостиницы «Планета» — как раз напротив обнесенной колючей проволокой и охраняемой военными стелы.





Ближе к пяти часам голова колонны по проспекту Победителей подошла к стеле. Протестующие и силовики стоят друг напротив друга. Их разделяют 30 метров, турникеты и колючая проволока.









Члены Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Ольга Ковалькова попросили протестующих отойти от ограждений и не создавать провокаций. Демонстранты послушались. Ковалькова также обратилась к силовикам и попросила не применять силу. Она поблагодарила их за то, что охраняют людей.

Перед собравшимися выступил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

— Мы не оппозиция, нас большинство, — заявил он и рассказал, что совет принял решение о следующих шагах:

начать отзыв всех депутатов Палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции;

инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов;

инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.

Латушко пояснил, что он не призывает вернуться к экономике 1994 года, а только вернуть Конституцию, которая обеспечивает сменяемость власти.





— Сейчас уволенный директор заперся в кабинете и не хочет уходить, нам всем хватит терпения подождать его у двери. Мы требуем замены одного человека. Власть пытается сказать, что протест затихает. Наше сопротивление — это марафон. С ним мы справимся, — заявила Мария Колесникова.





Люди стоят на холме у гостиницы «Планета», вдоль проспекта Победителей — на проезжей части и тротуарах, периодически скандируют «Уходи!», «Лукашенко в автозак!», «Жыве Беларусь!». Здесь много семей с детьми, многие расположились на пледах на газонах.





Стела — Дворец Независимости

К шести часам вечера часть протестующих разошлась, а часть двинулась дальше по проспекту Победителей — к площади Государственного флага. Периодически в колонне было слышно: «Резиденция!». Но перед Дворцом Независимости дорогу демонстрантам заблокировали силовики и техника.













Здесь были бойцы ОМОН со щитами, военная часть 3214, милиция. Они вооружены многозарядными гранатометами ГМ-94 (это из них стреляли светошумовыми гранатами во время разгона демонстраций), комплекс «Рубеж» с поднятыми щитами, водометы с бульдозерными отвалами, несколько помповых ружей. На приступках щитов комплекса «Рубеж» на высоте около 2 метров несколько человек снимали толпу сверху.

В какой-то момент расстояние между демонстрантами и кордоном сократилось до опасных 50 метров. Демонстранты кричат «Позор!», техника заведена.

Между протестующими и силовиками стали музыканты и сыграли «Тры чарапахi», все подпевали. После этого колонна демонстрантов стала разворачиваться обратно в сторону стелы.

Этот эпизод чуть позже пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт охарактеризовала таким образом : «Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания».

Вертолет. Президент и его сын в бронежилетах с автоматами

А дальше произошло нечто совсем удивительное. Ко Дворцу Независимости прилетел вертолет.





Оказалось, в вертолете был Александр Лукашенко . Он спустился с трапа с автоматом в руках, Был на нем и бронежилет. Но даже не это было самым удивительным. На кадрах, распространенных телеграм-каналом «Пул Первого», отчетливо видно, что еще один человек в военной форме, бронежилете и с автоматом — 15-летний сын президента Николай. Позже эту информацию подтвердила и Наталья Эйсмонт.

Президент с сыном облетели на вертолете центр города, затем Александр Лукашенко вышел за ограждение Дворца Независимости и поблагодарил силовиков, которые стояли в оцеплении.

— Вы красавцы! Мы с ними разберемся, — сказал он им.

— Мы с вами до конца, — услышал в ответ.





Акции протестов прошли и в регионах. Посмотрите, как это было в Витебске , Гомеле , Гродно , Бресте и Могилеве .

Задержаний в ходе воскресной акции оппозиции в Минске и других городах не было, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

— К настоящему времени информации о задержаниях во время несанкционированных акций оппозиции в Минске и других городах Беларуси нет, — рассказала Sputnik Чемоданова.





Кроме того, акции в поддержку протестующих белорусов прошли 23 августа в разных городах мира. В живые цепи с БЧБ-флагами люди выстроились в Литве (там цепь протянулась от Вильнюса до границы с Беларусью , а поддержать белорусов вышли президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус), Риге, Санкт-Петербурге, Варшаве, Киеве, Москве (кстати, там у посольства Беларуси было задержано 11 человек ).



