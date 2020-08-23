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В Минске на несанкционированные акции вышло около 20 тысяч человек

23.08.2020 21:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске  несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях  около 20  тысяч человек все же собрались на свою акцию, организованную призывами определенных телеграм-каналов.
  
В Минске на несанкционированные акции вышло около 20 тысяч человек


Очевидный факт того, что в толпе могут быть провокаторы и люди с самыми разными намерениями, к сожалению, не остановил некоторых родителей, которые брали на незаконную акцию в том числе и маленьких детей. Подобные действия вызывают как минимум недоумение, ведь в толпе может произойти все что угодно. Зачем подвергать риску и втягивать в политику маленьких белорусов?  Только с виду эти протесты были мирными. Когда стало понятно, что какой-то внятной повестки нет, в рядах протестующих отчетливо начали звучать призывы идти на Дворец Независимости. 
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске  несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и...
 
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