В Гродно на площади Советской сегодня можно записать детей в спортивные секции

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 24 августа, на площади Советской будет проходить акция «Запишись в спортивную секцию». Можно приходить с 18.00 до 20.00, сообщает Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Организаторы обещают развлекательную программу с показательными выступлениями, которые подготовлены учащимися и тренерами детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов и внешкольных учреждений города.

Родители смогут записать своих детей в спортивные секции города, а также получить консультацию тренеров-преподавателей и пообщаться со спортсменами Гродненщины — участниками чемпионатов Республики Беларусь, Европы, мира, Олимпийских игр.

Дети смогут принять участие в спортивно-развлекательных конкурсах.