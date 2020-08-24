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В Гродно на площади Советской сегодня можно записать детей в спортивные секции
24.08.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 24 августа, на площади Советской будет проходить акция «Запишись в спортивную секцию». Можно приходить с 18.00 до 20.00,
Организаторы обещают развлекательную программу с показательными выступлениями, которые подготовлены учащимися и тренерами детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов и внешкольных учреждений города.
Родители смогут записать своих детей в спортивные секции города, а также получить консультацию тренеров-преподавателей и пообщаться со спортсменами Гродненщины — участниками чемпионатов Республики Беларусь, Европы, мира, Олимпийских игр.
Дети смогут принять участие в спортивно-развлекательных конкурсах.
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Сегодня, 24 августа на площади Советской будет проходить акция «Запишись в спортивную секцию», которая будет проходить с 18.00 до 20.00.
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