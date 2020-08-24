Латушко вызван на допрос в Следственный комитет по делу о создании КС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Следователи вызвали на допрос члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко.

"Мне сегодня позвонил следователь и пригласил на завтра на 10.00 явиться в Следственный комитет , чтобы дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", ― сообщил Латушко Sputnik в понедельник.

По его словам, он намерен пойти в СК и дать показания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

"Со мной в СК пойдет мой адвокат", ― сказал Латушко.

Как ранее сообщал Sputnik, генеральная прокуратура Беларуси 19 августа 2020 года возбудила уголовное дело по факту создания КС, речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", ― заявил журналистам генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Дело расследует Центральный аппарат СК Беларуси. На допрос в качестве свидетелей уже вызывали двух членов президиума КС ― юриста Максима знака и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.

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