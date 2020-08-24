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Латушко вызван на допрос в Следственный комитет по делу о создании КС
24.08.2020 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Следователи вызвали на допрос члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко.
"Мне сегодня позвонил следователь и пригласил на завтра на 10.00 явиться в Следственный комитет , чтобы дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", ― сообщил Латушко Sputnik в понедельник.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
По его словам, он намерен пойти в СК и дать показания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
"Со мной в СК пойдет мой адвокат", ― сказал Латушко.
Как ранее сообщал Sputnik, генеральная прокуратура Беларуси 19 августа 2020 года возбудила
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", ― заявил журналистам генпрокурор Беларуси Александр Конюк.
Дело расследует Центральный аппарат СК Беларуси. На допрос в качестве свидетелей уже вызывали двух членов президиума КС ― юриста Максима знака и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.
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Экс-дипломат и экс-директор Купаловского театра намерен пойти в Следственный комитет и дать показания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
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