ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему заблокировали более 70 сайтов в Беларуси? Министерство информации пока не объяснило

24.08.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

21 августа стало известно, что Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к более чем 70 интернет-ресурсам. В списке запрещенных сайтов оказались как СМИ — «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, так и сайты общественных инициатив — правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Мы попытались узнать: в чем причина? Однако в Министерстве получить комментарий не удалось.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Приказ об ограничении доступа к сайтам подписал министр информации Игорь Луцкий, но к сожалению, нашу просьбу разъяснить правовое обоснование он оставил без ответа. На сайте Мининформа позиция ведомства не отражена. Заместитель начальника управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Юрий Бебешко также не смог прояснить ситуацию, отметив лишь, что у ведомства еще есть время уведомить о решении владельцев сайта — до трех рабочих дней.

Если говорить в общем, то решение об ограничении доступа к сайту принимается Министерством информации по собственной инициативе, либо на основании решения суда, либо на основании письменных уведомлений госорганов, которые пришли к выводу, что сайт использовался для распространения информации, нарушающей законы Беларуси.

Под запрет попали сайты:

  • республиканских СМИ: «Радыё Свабода», «Трибуна», «Еврорадио», «Белсат», Udf.by, «Салідарнасць», The Village и др.
  • региональных СМИ: «Витебский курьер», «Машека», «Виртуальный Брест», «Народныя навіны Віцебска», 015.by (новости Гродно) и др.
  • общественных движений и инициатив: «Белорусская ассоциация журналистов», «ЕвроБеларусь», «Честые Люди», лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», платформы «Голос» и «Зубр» и др.
  • политических движений: «Говори правду», «Грамада», БХД, «За свободу», сайты политиков Николая Статкевича, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и др.

Также ограничен доступ к ряду VPN-сервисов, которые помогают обойти блокировку.

— Министерство информации должно отправить владельцам сайтов уведомление, в котором указаны нарушения, которые стали поводом ограничить доступ к ресурсу. Пока это требование не исполнено, — поясняет процедуру с точки зрения закона юрист и зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. — Дальше владелец сайта имеет право удалить информацию, которая послужила причиной для ограничения, и Мининформ в течение месяца принимает решение, может ли быть возобновлен доступ. Но для начало нужно знать, за что ограничили доступ, пока владельцы сайтов этого просто не знают.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение об ограничении доступа к сайту принимается Министерством информации по собственной инициативе, либо на основании решения суда, либо на основании...
 
Новости дня
Новости общества
 
Латушко вызван на допрос в Следственный комитет по делу о создании КС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика