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Почему заблокировали более 70 сайтов в Беларуси? Министерство информации пока не объяснило
24.08.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 августа стало известно, что Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к более чем 70 интернет-ресурсам. В списке запрещенных сайтов оказались как СМИ — «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, так и сайты общественных инициатив — правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Мы попытались узнать: в чем причина? Однако в Министерстве получить комментарий не удалось.
Приказ об ограничении доступа к сайтам подписал министр информации Игорь Луцкий, но к сожалению, нашу просьбу разъяснить правовое обоснование он оставил без ответа. На сайте Мининформа позиция ведомства не отражена. Заместитель начальника управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Юрий Бебешко также не смог прояснить ситуацию, отметив лишь, что у ведомства еще есть время уведомить о решении владельцев сайта — до трех рабочих дней.
Если говорить в общем, то решение об ограничении доступа к сайту
Под запрет попали сайты:
Также ограничен доступ к ряду VPN-сервисов, которые помогают обойти блокировку.
— Министерство информации должно отправить владельцам сайтов уведомление, в котором указаны нарушения, которые стали поводом ограничить доступ к ресурсу. Пока это требование не исполнено, — поясняет процедуру с точки зрения закона юрист и зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. — Дальше владелец сайта имеет право удалить информацию, которая послужила причиной для ограничения, и Мининформ в течение месяца принимает решение, может ли быть возобновлен доступ. Но для начало нужно знать, за что ограничили доступ, пока владельцы сайтов этого просто не знают.
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Решение об ограничении доступа к сайту принимается Министерством информации по собственной инициативе, либо на основании решения суда, либо на основании...
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