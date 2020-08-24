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В Телеханы, где рухнула местная водонапорная башня, вернулась вода

24.08.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городском поселке Телеханы Ивацевичского района 22 августа в 16.30 пропала вода. Система водоснабжения перестала работать из-за падения местной водонапорной башни. Водоснабжение восстановили, а причины аварии все еще устанавливают, пишет Zarya.by.


Фото: Заря

— Была тихая безветренная погода, — говорит начальник участка водоканализационного хозяйства Ивацевичского ЖКХ Владимир Дегтярик, — поэтому, скорее всего, со временем сказались или конструктивные недостатки, или ошибки при сооружении бетонного основания башни, ведь установлена она была еще в 1991 году.

В Телеханах есть филиал Ивацевичского ЖКХ, и последствия ЧП были устранены быстро. Не понадобился даже подъемный кран, приехавший из райцентра: образовавшиеся завалы, включая разрушенный железобетонный забор, местные коммунальники убрали, используя собственный «Амкодор».

Специалисты водоканализационного хозяйства сразу же взялись за работу, и к девяти вечера вода в домах людей появилась, Сейчас ее хватает и в жилом секторе, и на промышленных предприятиях.

Как же здесь обходятся без башни, вместимость бака у которой около 100 тонн?

— Мы используем три 10-тонные емкости станции обезжелезивания, — поясняет Владимир Дегтярик. — В них вода закачивается с двухсотметровой глубины двумя насосами для очистки, потом она поднималась в башню. Теперь обходимся без нее, систему водоснабжения перестроили так, что вода со станции напрямую идет потребителям. Ее вполне хватает.

Если тридцатитонного запаса для Телехан вполне достаточно, то, может быть, и впредь можно обходиться без водонапорной башни? Но коммунальники говорят, что она необходима в целях противопожарной безопасности, особенно если учесть, что в Телеханах множество деревообрабатывающих предприятий, включая мощную лыжную фабрику. Так что новая башня здесь со временем обязательно появится.

 
 
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Новая башня здесь со временем обязательно появится, а пока приходится обходиться без нее.
 
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