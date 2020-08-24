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«Семья не верит, что ушел из жизни сам». Родные Никиты Кривцова написали заявление в СК
24.08.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня родные Никиты Кривцова, которого нашли повешенным в Минске, приехали в морг. Они еще решают вопрос, когда смогут забрать тело, но в воскресенье обратились в Следственный комитет с заявлением «о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие».
— О том, что это Никита, можно судить по личным вещам, которые находились при нем, в том числе по паспорту на его имя. Кроме того, во время опроса его отец назвал характерные приметы, описал татуировки. Полагаю, оснований сомневаться, что это Никита Кривцов, нет, — рассказывает TUT.BY адвокат Виктор Мацкевич.
Тело 28-летнего Никиты Кривцова
— Сейчас проводится проверка по факту обнаружения трупа Никиты Кривцова, по нормам законодательства, она длится, как правило, 10 дней, а затем может продлеваться. По итогам разрешения данного материала решится вопрос о возбуждении уголовного дела либо в его отказе, — поясняет Виктор Мацкевич. — Вчера отец Никиты и его жена написали заявление в СК о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие в отношении Никиты. Семья не верит, что человек в 28 лет, имея хорошую работу, жену, прекрасного ребенка, мог совершить такое и уйти из жизни сам.
В день, когда родные опрашивались в СК, комитет выступил с заявлением: Никита не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и
— Развод — не основание для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Нужно разбираться, тем более что решение о разводе не было принято окончательно, — комментирует адвокат Владимир Мацкевич.
Сегодня родные Никиты Кривцова приехали в морг, чтобы решить организационные моменты, узнать, когда они смогут забрать тело. Пока причина смерти мужчины неизвестна.
«По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. (…) Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности», — говорилось в
Жена Никиты пока не готова общаться с журналистами.
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Сегодня родные Никиты Кривцова, которого нашли повешенным в Минске, приехали в морг. Они еще решают вопрос, когда смогут забрать тело, но в воскресенье обратились в...
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