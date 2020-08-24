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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: «Вы почему там не живете, освободив места детей в садике?»
24.08.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Андрей Равков
— Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые «несогласные и протестующие» восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят.
В связи с этим госсекретарь задал вопрос «к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями».
— Вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: «Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!» — и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции.
Напомним, в последние месяцы белорусы, живущие за рубежом, проводят акции солидарности. Это
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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: «Вы почему там не живете, освободив места детей в садике?»
Мнение было опубликовано на официальной странице госсекретаря в Facebook.
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