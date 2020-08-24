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Гомельчане подали коллективное заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело в отношении силовиков
24.08.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня гомельчане подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по фактам милицейского насилия. Под обращением подписались более 800 жителей города.
Как
Гомельчане просят возбудить уголовное дело по статье 128 УК «Преступления против безопасности человечества» в отношении руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД администраций районов, ответственных, по мнению заявителей, за незаконные действия своих подчиненных, а также в отношении лиц, непосредственно участвующих в применении пыток в отношении задержанных.
«Во время акций протеста в Гомеле, вызванных фальсификациями результатов голосования по выборам Президента Республики Беларусь, многие их участники были задержаны сотрудниками милиции и впоследствии избиты и подвергнуты пыткам в районных отделах внутренних дел. В ОВД администрации Центрального района Гомеля группу задержанных 11 августа в течение длительного времени (около 18 часов) заставляли лежать на голом полу лицом вниз, лишь изредка позволяя присесть, заставили ползать по полу, при этом избивая ногами и дубинками, в том числе нанося удары по голове. При этом задержанных не кормили, было запрещено сообщать близким родственникам о факте задержания и месте нахождения. Факты избиений и применения пыток зафиксированы также в ОВД Железнодорожного и других районов Гомеля», — сообщается в заявлении.
Пока ни одного уголовного дела в отношении силовиков не возбуждено.
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Гомельчане подали коллективное заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело в отношении силовиков
Сегодня гомельчане подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по фактам милицейского насилия. Под обращением подписались более 800...
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