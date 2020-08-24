Гомельчане подали коллективное заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело в отношении силовиков

Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по фактам милицейского насилия. Под обращением подписались более 800 жителей города.





Как сообщают «Сильные новости», несмотря на дождливую погоду, перед главным входом в Следственный комитет на ул. Рабочей, 19, собрались люди, которые пришли поддержать инициативу.

Гомельчане просят возбудить уголовное дело по статье 128 УК «Преступления против безопасности человечества» в отношении руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД администраций районов, ответственных, по мнению заявителей, за незаконные действия своих подчиненных, а также в отношении лиц, непосредственно участвующих в применении пыток в отношении задержанных.





«Во время акций протеста в Гомеле, вызванных фальсификациями результатов голосования по выборам Президента Республики Беларусь, многие их участники были задержаны сотрудниками милиции и впоследствии избиты и подвергнуты пыткам в районных отделах внутренних дел. В ОВД администрации Центрального района Гомеля группу задержанных 11 августа в течение длительного времени (около 18 часов) заставляли лежать на голом полу лицом вниз, лишь изредка позволяя присесть, заставили ползать по полу, при этом избивая ногами и дубинками, в том числе нанося удары по голове. При этом задержанных не кормили, было запрещено сообщать близким родственникам о факте задержания и месте нахождения. Факты избиений и применения пыток зафиксированы также в ОВД Железнодорожного и других районов Гомеля», — сообщается в заявлении.





Напомним , в Следственный комитет по Гомельской области поступило не менее 100 сообщений и заявлений о получении гражданами телесных повреждений при задержании силовиками. Информация поступала как из больниц, так и от самих людей. Эти заявления рассматривают. Для определения степени тяжести и механизма образования телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. Каждому поступившему заявлению и сообщению будет дана правовая оценка, обещают в СК.

Пока ни одного уголовного дела в отношении силовиков не возбуждено.