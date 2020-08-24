Белорусам, пострадавшим во время и после акций протеста, предлагают бесплатную медпомощь в Чехии

Источник материала: Tut.by

Белорусам, которые пострадали во время и после акций протеста с 9 августа, предлагают бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию в Чехии.



Фото: Reuters

Желающим получить медпомощь и реабилитацию там, нужно написать на czhelp2020@gmail.com . Белорусские волонтеры и волонтеры из Чехии свяжутся с пострадавшими на условиях анонимности и предложат заполнить онлайн-форму.

Списки будет формировать гуманитарный консилиум, в который входят врачи белорусского происхождения, проживающие в Чехии.

Преимущество будет отдано тем, у кого (независимо от пола): из-за опасности нет возможности лечиться в Беларуси и кому требуется операция и/или серьезная реабилитация и/или кризисная помощь после изнасилования. Также в приоритете женщины и дети.

Для пациентов проезд, проживание, лечение, реабилитация, помощь белорусских психотерапевтов, которые живут и работают в Чехии — бесплатные. Также будет организована визовая поддержка.

Напомним, во время акций протеста с 9 августа было задержано более 6 тысяч человек. При этом по данным Минздрава на 11 августа, за период с 9 по 10 августа на лечении в медучреждениях находились чуть больше 200 пострадавших, при этом в дальнейшем избитых людей привозили в больницы из изоляторов.