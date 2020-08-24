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Белорусам, пострадавшим во время и после акций протеста, предлагают бесплатную медпомощь в Чехии
24.08.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусам, которые пострадали во время и после акций протеста с 9 августа, предлагают бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию в Чехии.
Желающим получить медпомощь и реабилитацию там, нужно написать на
Списки будет формировать гуманитарный консилиум, в который входят врачи белорусского происхождения, проживающие в Чехии.
Преимущество будет отдано тем, у кого (независимо от пола): из-за опасности нет возможности лечиться в Беларуси и кому требуется операция и/или серьезная реабилитация и/или кризисная помощь после изнасилования. Также в приоритете женщины и дети.
Для пациентов проезд, проживание, лечение, реабилитация, помощь белорусских психотерапевтов, которые живут и работают в Чехии — бесплатные. Также будет организована визовая поддержка.
Напомним, во время акций протеста с 9 августа было задержано более 6 тысяч человек. При этом по данным
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Списки будет формировать гуманитарный консилиум, в который входят врачи белорусского происхождения, проживающие в Чехии.
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