Председателю стачкома «Гроднопромстроя» угрожают неизвестные. Она написала заявление в милицию

Источник материала: Tut.by

Председатель стачкома коллектива гродненского предприятия «Гроднопромстрой» штукатур Юлия Сливко говорит, что ей стали угрожать по телефону и в социальных сетях. Юлия одна воспитывает сына. Неизвестные звонившие якобы сказали женщине: «Если ты не заткнешься, имей в виду — твой сын гуляет по улице. Мало ли, что ему может прилететь на голову». После этого Юля увезла сына из города. Будет ли безопасно привезти его обратно к началу учебного года, она не знает. По факту угроз гродненка уже написала заявление в милицию, рассказывает hrodna.life.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Стачком на «Гроднопромстрое» создали после массовых задержаний 9−11 августа. — Мы были шокированы тем, что избивали людей на улицах, что не дали высказать собственное мнение на выборах. Решили объявить забастовку. Меня выбрали председателем стачкома, — рассказывает Юлия.

Идею забастовки поддержали около 500 рабочих «Гроднопромстроя» из 3700. Потом начались уговоры не проводить забастовку и давление со стороны администрации. Основной аргумент: «Сначала вы хотите бастовать, а потом жалуетесь, что зарплаты маленькие». Сейчас активистов не больше сотни.

— Стачком предлагал провести тайное голосование. Кто против, мог бы написать, что против. Мы бы согласились с большинством. Но на людей давят. Они испугались, что останутся без работы и без зарплаты. Даже голосовать не соглашаются, — говорит о ситуации на предприятии Юлия. — Большую часть тех, кто выступал за забастовку, перевели работать на строительство нового онкологического диспансера. К этой бригаде приставлен нормировщик — он каждый день проверяет, справляются ли рабочие с нормами выработки. Раньше такой практики на предприятии не было. 21 августа им приносили какое-то от руки написанное письмо без подписей. Якобы — от медиков, которые просят строить, а не бастовать, потому что им нужна больница.

Сама же Юлия стала получать звонки с угрозами.

— Мне позвонили со скрытого номера и сказали: «Если ты не заткнешься, имей в виду — твой сын гуляет по улице. Мало ли, что ему может прилететь на голову», — рассказывает женщина.

После этого она увезла сына из города. Будет ли безопасно привезти его обратно к началу учебного года, она не знает.

20 августа Юлии начали снова звонить. На этот раз звонивший представился социальным работником. Имени не назвал, но попросил рассказать, где сейчас находится ребенок Юлии. Также, по словам женщины, прозвучало, что сына могут поставить на учет как находящегося в социально опасном положении.

В школе, где учится мальчик, рассказали, что оснований для этого никаких нет. Юлия с сыном живут в общежитии семейного типа, у мальчика есть все необходимое для жизни и учебы.

В этот же день Юлии снова позвонили неизвестные. На этот раз пригласили на беседу в РОВД по поводу участия в несанкционированных массовых мероприятиях, однако звонивший не уточнил, куда именно надо прийти. Она попросила повестку.

— Мне ответили: «Не хотите по-хорошему, мы можем и по-другому», — говорит Юлия.

— Если ведется дело об административном правонарушении, то повестку вручают под роспись, — прокомментировал информацию пресс-секретарь УВД Гродненщины Евгений Дудко. По его словам, если бы звонил сотрудник милиции, он бы представился и «вряд ли стал бы разговаривать в угрожающем тоне».

22 августа в сообщениях ряда Telegram-каналов прозвучали некие якобы дискредитирующие женщину сведения, а также информация о том, что она, мол, платила деньги рабочим за участие в забастовках. Там же были опубликованы номера телефонов Сливко и ее сына.

По поступившим угрозам, а также фактам распространения ложной, дискредитирующей информации и личных данных Юлия Сливко написала заявление в РОВД Октябрьского района Гродно.