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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК

24.08.2020 19:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля, сообщили в Координационном совете. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Латушко вызван на допрос в Следственный комитет по делу о создании КС

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается следственный комитет.

Как стало известно в понедельник, Нобелевскому лауреата необходимо явится в комитет. 

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", ― говорится в сообщении пресс-службы совета.

Как  стало известно Sputnik, несмотря на плохое самочувствие, писатель намерена прибыть на допрос в назначенное ей время.

Напомним, что утром 24 августа на проходной МТЗ были задержаны члены президиума Координационного совета Сергей Дылевский и Ольга Ковальковская. Также в понедельник в Следственный комитет был вызван Павел Латушко.

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Теги: Минск
 
 
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Следователи планируют допросить Алексиевич в рамках уголовного дела по поводу создания оппозиционного Координационного совета.
 
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