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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК
24.08.2020 19:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля, сообщили в Координационном совете.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси
Как стало известно в понедельник, Нобелевскому лауреата необходимо явится в комитет.
"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", ― говорится в сообщении пресс-службы совета.
Как стало известно Sputnik, несмотря на плохое самочувствие, писатель намерена прибыть на допрос в назначенное ей время.
Напомним, что утром 24 августа на проходной МТЗ были
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Следователи планируют допросить Алексиевич в рамках уголовного дела по поводу создания оппозиционного Координационного совета.
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