Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля, сообщили в Координационном совете.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается следственный комитет.

Как стало известно в понедельник, Нобелевскому лауреата необходимо явится в комитет.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", ― говорится в сообщении пресс-службы совета.

Как стало известно Sputnik, несмотря на плохое самочувствие, писатель намерена прибыть на допрос в назначенное ей время.

Напомним, что утром 24 августа на проходной МТЗ были задержаны члены президиума Координационного совета Сергей Дылевский и Ольга Ковальковская. Также в понедельник в Следственный комитет был вызван Павел Латушко.

Читайте также:

Координационный совет считает свои действия законными

Конституция и не только: совет оппозиции озвучил планы на будущее

Координационный совет надеется, что разрешить кризис в стране поможет Верховный суд