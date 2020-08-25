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Местонахождение всех пропавших в Минской области установлено - МВД
25.08.2020 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Местонахождение всех пропавших на территории Минщины установлено, заявила во вторник пресс-служба УВД Минского облисполкома.
Сообщается, что с 9 по 24 августа в органы внутренних дел поступило 83 обращения по поводу пропавших без вести людей. Большая половина заявителей предполагала, что исчезнувший мог быть задержан на
© Photo : Следственный комитет
"Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 55 из заявленных без вести пропавших действительно задерживались, но в настоящий момент местонахождение людей установлено, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По официальным данным МВД, в настоящий момент в области не найдены два человека. Сообщается, что они не являлись участниками акций протеста.
"Один из них страдает психическим заболеванием, а второй злоупотребляет спиртными напитками. Оба они ранее неоднократно уходили", - заявили в УВД.
Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на
Родственники задержанных
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В управлении заявили, что за последние дни получили 83 обращения по поводу пропавших без вести людей, из них 55 касались задержанных митингующих.
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