Местонахождение всех пропавших в Минской области установлено - МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Местонахождение всех пропавших на территории Минщины установлено, заявила во вторник пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Сообщается, что с 9 по 24 августа в органы внутренних дел поступило 83 обращения по поводу пропавших без вести людей. Большая половина заявителей предполагала, что исчезнувший мог быть задержан на акциях протеста .

"Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 55 из заявленных без вести пропавших действительно задерживались, но в настоящий момент местонахождение людей установлено, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По официальным данным МВД, в настоящий момент в области не найдены два человека. Сообщается, что они не являлись участниками акций протеста.

"Один из них страдает психическим заболеванием, а второй злоупотребляет спиртными напитками. Оба они ранее неоднократно уходили", - заявили в УВД.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента . В первые дни протесты жестко подавлялись правоохранительными органами: они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем акции разгонять прекратили. По официальным данным, за первые было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели трех протестующих.

Родственники задержанных жаловались на сложности : они не могли ни связаться со своими близкими, ни получить информацию об их местонахождении. Позже списки задержанных были опубликованы .

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