Айтишник отсидел в ИВС - теперь хочет учить бюджетников, чтобы они увольнялись из «системы»

Источник материала: Tut.by

«В нашей стране совершаются массовые пытки над людьми», — уверен Валерий Третьяк. Вернее, стал уверен после событий августа 2020-го. Молодой человек уже седьмой год работает в сфере IT разработчиком. В политических движениях и акциях протеста раньше не участвовал, но в этом году решил стать наблюдателем на выборах. В результате — уехал на пять суток на Окрестина в основной день голосования, еще утром. Теперь Валерий не строит планы уехать из страны, как часть IT-специалистов, а хочет помочь тем, кто мечтает выйти из «системы», но не может решиться.



Валерий и его девушка Мария. Фото из личного архива

Как так получилось, что задержали прямо с участка

С историей Валерия вы косвенно можете быть знакомы. Мы писали о его девушке Марии, которая потеряла парня после задержания. Где находится молодой человек, стало известно близким лишь на четвертый день после того, как он зашел в автозак. А туда Валерия пригласили прямо с участка для голосования, на котором он был наблюдателем.

«Нарушение» парня состояло в том, что он решил остаться в фойе медицинского колледжа и вести наблюдение оттуда, так как прямо на участке уже и так находились пятеро наблюдателей. По словам Валерия, председатель комиссии Василий Бутько стал выгонять его — молодой человек уходить отказался. Дальше его стали выгонять уже милиционеры, но не смогли найти законного основания для этого.

— На мое желание все-таки ознакомиться с законом, который я нарушил, одна из членов комиссии, Светлана Данилкович, сказала, что у охраны колледжа есть инструкция, в которой указано, что на территории колледжа не должны находиться посторонние лица. Я предложил ознакомить меня с этой инструкцией, — вспоминает Валерий. — Она ушла, а через минут десять в фойе зашли два омоновца в форме. Примерно с минуту они разговаривали с остальными в стороне, а затем подошли ко мне и предложили пройти в служебный автомобиль. Я, конечно, согласился, и мы мирно прошли.

За что сидели в камере: шел за детским питанием, надел кепку с «Погоней»

Условия содержания: запрет на оповещение родственников, прямые намеки, что адвоката не будет, никакой еды больше суток как минимум, холод, десятки человек в маленькой камере и суды, которые давал сутки задержанным по одинаковым протоколам.

Кстати, о них. Валерий «вел учет» причин, по которым его сокамерники тоже оказались на Окрестина. Пока он сидел, в его камере сменились, по его подсчетам, около сотни человек.

— Причины задержаний были такие: за то, что молча наблюдал за выборами за пределами участка, «четыре часа» выбирал, за кого хочет проголосовать, надел кепку с «Погоней», сидел на остановке, на которой лежала коробка с лентами, хотел доехать с работы до дома через вокзал, пошел в магазин за детским питанием, подавал жалобы в избирательную комиссию, ехал на мотоцикле, спросил на избирательном участке, почему очередь не распределяется по разным столам, — перечисляет парень. — И это малая часть списка реальных причин конкретных людей, которые сидели со мной в одной камере.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Там же были и те, кто действительно сознательно шел на митинг. Но, как выяснил Валерий, не участвовал ни в каких провокациях:

— Таких было примерно половина. Ни один из них не кидал ничего в силовиков, не пытался сопротивляться задержанию.

Программист замечает: из сотни людей, с которыми он пообщался, только два человека позволили себе сопротивляться, когда их пытались задержать.

20% зарплаты на поддержку волонтеров и другая помощь

Такая история может заставить уехать из страны. Но Валерий выбрал иной путь. Правда, сам он подчеркивает: ему еще каким-то образом удалось отделаться относительно легко. Молодой человек говорит, что другие истории звучат гораздо хуже, чем его. Но многие из них он слышал прямо в камере, из первых уст.

Во многом ему помогли не сломаться люди и музыка:

— Когда я крутил в голове одну мелодию, я вновь вспоминал, что в мире, кроме дубинок и решеток, есть душа в каждом человеке. Что все то, что сейчас с нами происходит — ужасно, но мы можем пережить это. Что мы должны сохранить внутри себя человечность, — замечает Валерий. — Я познакомился со многими прекрасными людьми. И мы, находясь в условиях, где каждый страдает так, как возможно никогда в жизни, все равно заботились друг о друге. Каждый стал друг для друга немного отцом и матерью. Мы поправляли друг другу одеяло, делились едой с тем, кто дольше не ел, поддерживали друг друга разговорами, уступали кровать, несмотря на то, что сами рубились в сон.

Теперь программист заявляет, что не хочет сидеть дома и винить всех вокруг себя:

— Во-первых, постараюсь сделать все, чтобы мои деньги не пошли на поддержание всех этих репрессий. Во-вторых, буду отдавать от 20% своей зарплаты на поддержку волонтеров — до тех пор, пока справедливость не восстановится. Есть много вариантов, куда направить эти деньги, чтобы принести настоящую пользу.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кроме этого, парень планирует распространять информацию о происходящем в тюрьмах. Как именно — пока думает. Но главное — Валерий хочет помочь людям — тем, кто хочет прекратить работать на государство, которое так поступает со своими гражданами:

— У меня есть шесть лет опыта в профессии и опыт обучения людей своему ремеслу. Я готов бесплатно помочь людям из госструктур освоить новую профессию, чтобы они могли достаточно безболезненно покинуть работу, с которой они внутренне не согласны. Наша экономика начнет перестраиваться, а я буду обучать и консультировать всех желающих бесплатно.

Связаться с Валерием вы можете, написав письмо на iofjuupasli@gmail.com