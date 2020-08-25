Правозащитники задокументировали показания 450 избитых человек. Знаете, сколько возбуждено уголовных дел?

Источник материала: Tut.by

Правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН. Правозащитники серьезно обеспокоены и призывают к вмешательству в связи с жестким разгоном демонстраций после президентских выборов 9 августа в Беларуси. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правозащитники напоминают, что более 6 тысяч человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. Около 450 из них были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов. Эти факты пыток и жестокого обращения носят системный характер, поскольку сотрудники правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей.

ПЦ «Весна» в партнерстве с OMCT оперативно организовали сбор информации о жертвах пыток и жесткого обращения, а с 12 по 20 августа получила свидетельские показания более 450 пострадавших, подтвержденные фото и видео. На видео уже опрошено более сотни пострадавших.

Первоначальный анализ показаний показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение являются преступлениями против человечности.

Несмотря на многочисленные и систематические сообщения о преступлениях, совершенных милицией, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не уволил никого из лиц, которые непосредственно участвовали в организации и совершению преступлений против участников мирного собрания и случайных прохожих.

В связи с вышеизложенным, FIDH, Весна, OMCT и БХК просят срочно вмешаться в ситуацию в Беларуси, и просят Специального докладчика:

распространить заявление, осуждающее широкомасштабные и систематические пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с задержанными в Беларуси и призывающее к немедленному прекращению этих нарушений;

призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все факты о пытках или жестоком обращении и привлечь виновных к ответственности;

совершить визит в Беларусь;

призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию (или срочные дебаты на 45-й сессии по вопросу о ситуации с правами человека в Беларуси), с целью выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека, совершенных до, во время и после президентских выборов в Беларуси.