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За последние сутки в Беларуси составлено 39 административных протоколов об участии в несанкционированных мероприятиях, возбуждено три уголовных дела

25.08.2020 12:47 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 августа. За последние сутки в Беларуси составлено 39 административных протоколов об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД. Такие данные опубликованы на сайте МВД.

"К сожалению, несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются. Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около двух тысяч человек, — сообщает МВД. — Так, в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости".

"В целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано", — говорится в сообщении.

МВД "в очередной раз призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях".

В сообщении также отмечается, что "в Брестской, Гродненской и Могилевской областях 24 августа прошли мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия". О том, кем были организованы эти мероприятия и были ли они согласованы с властями заранее, МВД умалчивает.


БелаПАН.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Минск, 25 августа. За последние сутки в Беларуси составлено 39 административных протоколов об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Возбуждено три...
 
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