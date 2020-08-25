Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 августа. За последние сутки в Беларуси составлено 39 административных протоколов об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД. Такие данные опубликованы на сайте МВД.



"К сожалению, несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются. Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около двух тысяч человек, — сообщает МВД. — Так, в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости".



"В целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано", — говорится в сообщении.



МВД "в очередной раз призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях".



В сообщении также отмечается, что "в Брестской, Гродненской и Могилевской областях 24 августа прошли мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия". О том, кем были организованы эти мероприятия и были ли они согласованы с властями заранее, МВД умалчивает.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За последние сутки в Беларуси составлено 39 административных протоколов об участии в несанкционированных мероприятиях, возбуждено три уголовных дела Минск, 25 августа. За последние сутки в Беларуси составлено 39 административных протоколов об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Возбуждено три...

БелаПАН.