Миклашевич: создание Координационного совета не является конституционным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Конституция Беларуси не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов, заявил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич журналистам во вторник.

Накануне в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что намерена организовать команду, которая занялась бы подготовкой к новым выборам главы государства.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательным законодательстве, является неконституционным", - сказал Миклашевич.

По его словам, Конституция - это особый общественный договор, который определяет устройство общества и государства, систему государственной власти, порядок ее формирования, взаимодействия личности, общества и государства.

"Все граждане страны, органы госвласти обязаны руководствоваться конституционными положениями и выполнять их требования", - отметил председатель КС.

Он отметил, что в Беларуси единственным источником государственной власти является народ. И именно народ правомочен в формах и пределах, определенных Конституцией, принимать участие в формировании государственной власти.

"На прошедших выборах 9 августа белорусский народ выразил свободное волеизъявление и избрал президентом Беларуси Александра Лукашенко, демократичность и легитимность выборов президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе", - сказал Миклашевич.

Суд обратил внимание, что необходимо всем гражданам, а также субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности.

В Беларуси на минувшей неделе по инициативе Тихановской был создан Координационный совет . Генпрокуратура возбудила уголовное дело за призывы к свержению власти. Дело расследует Следственный комитет.

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