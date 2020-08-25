«Коллеги приносят груши и жмут руку». В Витебске в фойе ТРК бастуют два сотрудника гостелеканала

Источник материала: Tut.by

Два сотрудника государственной телерадиокомпании «Витебск» — автор и ведущая программы «Время Art» Татьяна Ивановская и главный инженер Владимир Зайцев — с 24 августа объявили забастовку. Ею они выражают протест «против сфальсифицированных выборов и действия силовиков по разгону мирных демонстраций в стране». Татьяна и Владимир второй день сидят в фойе своей компании и не работают. Рядом с ними табличка с надписью «Забастовка». Руководство ТРК «Витебск» и власти пока никак не отреагировали на этот протест.



Владимир Зайцев и Татьяна Ивановская в фойе ТРК «Витебск». Фото предоставлено Татьяной Ивановской

Заявление о проведении забастовки адресовано директору ТРК «Витебск» Елене Пантюховой, председателю «Белтелерадиокомпании» Ивану Эйсмонту и председателю облисполкома Николаю Шерстневу.

Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев выражают протест «против сфальсифицированных выборов и действия силовиков по разгону мирных демонстраций в стране».

«Не видя другого пути в разрешении ситуации, сложившейся в стране после выборов, и с целью скорейшей нормализации обстановки мы присоединяемся к национальной забастовке и согласно Конституции страны объявляем забастовку до выполнения наших требований», — заявляют витебские телевизионщики.

Они требуют:

проведения в ближайшее время перевыборов с участием международных и независимых наблюдателей по международным стандартам;

освобождения всех политзаключенных в стране;

разбирательства и справедливого наказания всех сотрудников, допустивших применение силы против мирных демонстрантов и проводивших незаконные задержания граждан.



Требования, которые выдвигают сотрудники телерадиокомпании. Фото предоставлено Татьяной Ивановской

— С понедельника, 24 августа, мы с Владимиром Зайцевым приходим на работу к 9 часам, уходим в 18.00. Сидим на посту в фойе, трудовые обязанности не выполняем: это рабочая забастовка, — сообщила TUT.BY Татьяна Ивановская.

Татьяна говорит, что требований к ТРК «Витебск» у них с Владимиром никаких нет, есть только гражданские требования:

— Мы требуем проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, привлечения к ответственности сотрудников, которые применяли силу к мирным демонстрантам. В такой ситуации нельзя оставаться в стороне. Я человек компромиссов, когда это касается каких-то других проблем. Но сейчас нет полутонов: ты — или белое, или черное. Сейчас для всех — время выбора, и позиция должна быть конкретная. Невозможно думать одно, говорить второе, а делать третье. Человек, который уважает свою внутреннюю свободу, свои гражданские позиции, не может оставаться в стороне, когда попраны законы.



Владимир Зайцев и Татьяна Ивановская на «Марше свободы» 16 августа на площади Победы в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

По словам Татьяны Ивановской, за полтора дня руководство телерадиокомпании, а также администраций города и области пока никак официально не отреагировало на забастовку.

— Нам позволили сидеть в фойе. Никакого прессинга на нас нет, по крайней мере пока.

При этом бастующим телевизионщикам оказывают поддержку коллеги и горожане:

— Люди поддерживают, цветы вот мне принесли. Коллеги очень хорошо реагируют. Кто-то груши приносит, кто-то печенье. Много тех, кто подходит, жмет руку и извиняется, что не с нами.



Фото предоставлено Татьяной Ивановской