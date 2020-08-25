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«Коллеги приносят груши и жмут руку». В Витебске в фойе ТРК бастуют два сотрудника гостелеканала
25.08.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два сотрудника государственной телерадиокомпании «Витебск» — автор и ведущая программы
Заявление о проведении забастовки адресовано директору ТРК «Витебск» Елене Пантюховой, председателю «Белтелерадиокомпании» Ивану Эйсмонту и председателю облисполкома Николаю Шерстневу.
Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев выражают протест «против сфальсифицированных выборов и действия силовиков по разгону мирных демонстраций в стране».
«Не видя другого пути в разрешении ситуации, сложившейся в стране после выборов, и с целью скорейшей нормализации обстановки мы присоединяемся к национальной забастовке и согласно Конституции страны объявляем забастовку до выполнения наших требований», — заявляют витебские телевизионщики.
Они требуют:
— С понедельника, 24 августа, мы с Владимиром Зайцевым приходим на работу к 9 часам, уходим в 18.00. Сидим на посту в фойе, трудовые обязанности не выполняем: это рабочая забастовка, — сообщила TUT.BY Татьяна Ивановская.
Татьяна говорит, что требований к ТРК «Витебск» у них с Владимиром никаких нет, есть только гражданские требования:
— Мы требуем проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, привлечения к ответственности сотрудников, которые применяли силу к мирным демонстрантам. В такой ситуации нельзя оставаться в стороне. Я человек компромиссов, когда это касается каких-то других проблем. Но сейчас нет полутонов: ты — или белое, или черное. Сейчас для всех — время выбора, и позиция должна быть конкретная. Невозможно думать одно, говорить второе, а делать третье. Человек, который уважает свою внутреннюю свободу, свои гражданские позиции, не может оставаться в стороне, когда попраны законы.
По словам Татьяны Ивановской, за полтора дня руководство телерадиокомпании, а также администраций города и области пока никак официально не отреагировало на забастовку.
— Нам позволили сидеть в фойе. Никакого прессинга на нас нет, по крайней мере пока.
При этом бастующим телевизионщикам оказывают поддержку коллеги и горожане:
— Люди поддерживают, цветы вот мне принесли. Коллеги очень хорошо реагируют. Кто-то груши приносит, кто-то печенье. Много тех, кто подходит, жмет руку и извиняется, что не с нами.
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Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев второй день сидят в фойе своей компании и не работают. Рядом с ними табличка с надписью «Забастовка». Руководство ТРК...
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