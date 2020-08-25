Власть просит школьную ярмарку вернуться от OldCity на Советскую, продавцы просят «не вмешивать их в политику»

Источник материала: Tut.by

Продавцам школьной ярмарки у OldCity, по их словам, вчера, 24 августа, позвонили из исполкома и предложили «вновь вернуться всей ярмаркой на площадь Советскую». Оттуда их, напомним, два года назад убрали — мол, портят эстетику площади.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— Много лет эта ярмарка проходила на Советской, всех все устраивало. Но два года назад кто-то во власти решил, что торговые палатки портят эстетику площади и мешают туристам. Ярмарку вначале перенесли к «Короне» Космонавтов — и там объективно торговля шла не очень, — а в прошлом году нас отправили на автостоянку за OldCity — и там нас все устраивает. В этом году торговля, конечно, идет хуже, чем в прошлом — но это связано скорее с событиями в городе и стране: такое ощущение, что люди просто не успели еще сообразить, что скоро школа, — рассказывают TUT.BY предприниматели.

Теперь их просят снова вернуться на площадь Советскую, срочно — нужно, мол, вот уже сегодня, во вторник. Гродненцы считают, что это хотят сделать, чтобы митингующие против итогов выборов и действующей власти не могли собираться на Советской. Вечером в понедельник там, например, устроили запись детей в спортивные секции города — с выступлениями и конкурсами.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— У нас здесь все сказали, что нечего нас в политику вмешивать, — и отказались. Ну и даже если бы мы вдруг захотели, то просто физически переехать на Советскую площадь мы можем не менее чем за три дня. Пусть сельхозтехникой, если хотят, заставят — Гомеле техникой заставили всю площадь Ленина">в Гомеле, говорят, именно это придумали.