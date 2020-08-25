В БНБ-Банке назвали причину перебоя в работе интернет-банкинга

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Проблемы с интернет-оплатой в Белорусском народном банке связаны с переходом на новую процессинговую платформу и носят единичный характер, об этом Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора БНБ-Банка Алеся Фролова.

Одна из клиенток банка пожаловалась на сбои в работе интернет-банкинга. С ее слов, она пыталась оплатить телефон и коммунальные услуги, на что получала сообщения об отклонении операции. Девушка уверила, что после этого она позвонила в колл-центр, где ей ответили, якобы банк может по своему желанию в любой момент отказаться от оказания услуг или изменить условия.

"На самом деле, мы буквально пару дней назад, 18-19 августа, мигрировали на новый процессинг и какие-то сбои у нас есть. Но они не системного характера", - заверила Фролова.

По словам собеседницы агентства, сейчас интернет-банкинг работает без перебоев, а жалоба клиентки носила единичный характер.

Также сегодня невозможно было зайти на сайт банка. Фролова пояснила, что это произошло из-за огромного наплыва посетителей, после распространения в интернете отзыва клиентки.