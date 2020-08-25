Священный синод РПЦ освободил Митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси

Источник материала: Tut.by

Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», — пишет он.

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин сказал TUT.BY, что все комментарии будут позже. На уточняющий вопрос, он ответил, что пока не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Отметим, что 25 августа в Москве проходит заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Какие-либо решения, принятые в ходе заседания, пока не публиковались.