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Экспозиция Беларуси на форуме "Армия-2020"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 90 стран участвуют в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Бронетранспортеры, беспилотники, станции спутниковой связи. Почти два десятка ведущих белорусских предприятий представили свои новинки на международном...

Бронетранспортеры, беспилотники, станции спутниковой связи. Почти два десятка ведущих белорусских предприятий представили свои новинки на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Например, Минский завод колесных тягачей впервые показал совершенно новый легкобронированный автомобиль. При весе в 1 800 кг может развить скорость до 120 км в час. Мотор работает при любых погодных условиях. А крепкая броня защитит экипаж от поражения как стрелковым оружием, так и при наезде на мину. Известный своей оптикой "Пеленг" представил новые прицелы панорамного типа. Способны распознать цель в любое время суток на расстоянии 5 км. А предприятие "Агат" в этот раз презентовало новейшие образцы спутниковой связи, у которых нет аналогов в мире. Мобильная станция "Горизонт" - это целый комплекс, который может развернуться за 15 минут и обеспечить телефонную и видеосвязь в движении и в любое время суток.Форум "Армия" - это также деловые встречи и заключения контрактов. В планах белорусской делегации - переговоры с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга России, руководителями российских оборонно-промышленных корпораций, а также с главами иностранных делегаций.