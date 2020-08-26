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90 стран участвуют в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020"
26.08.2020 15:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБронетранспортеры, беспилотники, станции спутниковой связи. Почти два десятка ведущих белорусских предприятий представили свои новинки на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Например, Минский завод колесных тягачей впервые показал совершенно новый легкобронированный автомобиль. При весе в 1 800 кг может развить скорость до 120 км в час. Мотор работает при любых погодных условиях. А крепкая броня защитит экипаж от поражения как стрелковым оружием, так и при наезде на мину. Известный своей оптикой "Пеленг" представил новые прицелы панорамного типа. Способны распознать цель в любое время суток на расстоянии 5 км. А предприятие "Агат" в этот раз презентовало новейшие образцы спутниковой связи, у которых нет аналогов в мире. Мобильная станция "Горизонт" - это целый комплекс, который может развернуться за 15 минут и обеспечить телефонную и видеосвязь в движении и в любое время суток.
Экспозиция Беларуси на форуме "Армия-2020"
Форум "Армия" - это также деловые встречи и заключения контрактов. В планах белорусской делегации - переговоры с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга России, руководителями российских оборонно-промышленных корпораций, а также с главами иностранных делегаций.
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Бронетранспортеры, беспилотники, станции спутниковой связи. Почти два десятка ведущих белорусских предприятий представили свои новинки на международном...
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