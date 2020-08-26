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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активность блока НАТО вблизи наших границ. Мнение военного аналитика Игоря Чибисова Военная активность блока НАТО вблизи наших границ не может не настораживать. Факты говорят сами за себя. Воинский контингент альянса и США, размещенный на...

Военная активность блока НАТО вблизи наших границ не может не настораживать. Факты говорят сами за себя. Воинский контингент альянса и США, размещенный на территории сопредельных с Беларусью стран, за последние шесть лет увеличен в 13 раз. Количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз. В прошлом году впервые на границе Беларуси появилась американская бронетехника. Готовясь к учениям "Защитник Европы", США рассчитывали перебросить в Европу 20 тысяч военных и задействовать 13 тысяч единиц техники. Всего же в маневрах должны были принять участие 37 тысяч солдат из разных стран. Ситуация некритична, говорят военные эксперты, но мира в регионе не добавит точно. Военный аналитикозвучил свое мнение.