ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как создаются фейки. Информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа

26.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Создание фейков отдельные интернет-ресурсы, похоже, возвели для себя в приоритет. Сегодня в некоторых телеграм-каналах стала активно распространяться информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа. Как нам удалось выяснить, люди, уставшие после смены, просто шли с работы. По дороге к ним присоединилась непонятная толпа и представила все как забастовку.
Про мобильность и скоординированность протестной толпы говорить много не надо:  мы это не раз наблюдали. Ради картинки сейчас можно к любому предприятию подъезжать в конце смены - и вот фейк готов. В телеграм-канале громкий заголовок: "Бастуют все!".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создание фейков отдельные интернет-ресурсы, похоже, возвели для себя в приоритет. Сегодня в некоторых телеграм-каналах стала активно распространяться информация...
 
Новости дня
Новости общества
 
К митингу "За Беларусь!" присоединились сегодня Кореличи, Ошмяны и Дятлово
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика