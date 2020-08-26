Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как создаются фейки. Информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа Создание фейков отдельные интернет-ресурсы, похоже, возвели для себя в приоритет. Сегодня в некоторых телеграм-каналах стала активно распространяться информация...

Создание фейков отдельные интернет-ресурсы, похоже, возвели для себя в приоритет. Сегодня в некоторых телеграм-каналах стала активно распространяться информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа. Как нам удалось выяснить, люди, уставшие после смены, просто шли с работы. По дороге к ним присоединилась непонятная толпа и представила все как забастовку.Про мобильность и скоординированность протестной толпы говорить много не надо: мы это не раз наблюдали. Ради картинки сейчас можно к любому предприятию подъезжать в конце смены - и вот фейк готов. В телеграм-канале громкий заголовок: "Бастуют все!".