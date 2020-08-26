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Огромное количество писем и обращений поступает в эти дни в адрес Белтелерадиокомпании

26.08.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пишут как жители Беларуси, так и других стран. У кого-то есть опыт наблюдений и уроков, а кто-то просто трезво оценивает реальность и призывает белорусов сохранить то, что создано за годы независимости. Вот только некоторые выдержки из электронной корреспонденции. 

Юлия: "Обращаюсь к тем из вас, кто принял решение поддержать внесенную в нашу мирную страну смуту, раскол и выйти бастовать в рабочее время под знаменем бел-чырвона-белага профашистского флага,  флага предателей Родины во время фашистской оккупации в Великой Отечественной войне. Прежде чем выйти бастовать сегодня под лозунги тех, кто несет этот флаг, ответьте себе на вопрос: сколько стоит ваша совесть и ваша Родина?".

Вячеслав Михайлович: "Мне почти 62 года, я прошел все тяготы распада СССР - не хочу я этого больше испытывать. Я не хочу, чтобы мои дети и внуки прошли через такое опять. Я не хочу Речи Посполитой, не хочу панов, власовцев и прочих".

Огромное количество писем и обращений поступает в эти дни в адрес Белтелерадиокомпании


Krzysztof: "Покажите, пожалуйста, по белорусскому ТВ, что случилось с польскими тракторными заводами в Варшаве и Плоцке. Первый обанкротился и закрылся в 2003-м, второй обанкротился в 2001 году. Выступающие против Лукашенко сотрудники тракторных заводов Беларуси не понимают, что после начала интеграции с Западом они останутся без работы".

Зейн Айюб: "Я иностранец, приехал из Ливана, живу и работаю в Беларуси. Я сам видел, как у нас плохо люди живут после того, когда кто-то их научил кричать "свобода". Хочу сказать президенту, что готов работать на предприятии даже бесплатно. И это будет слово "спасибо" за то, что Беларусь мне предоставила за 8 лет благодаря ему".

 
 
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Пишут как жители Беларуси, так и других стран. У кого-то есть опыт наблюдений и уроков, а кто-то просто трезво оценивает реальность и призывает белорусов сохранить...
 
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