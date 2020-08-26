Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Огромное количество писем и обращений поступает в эти дни в адрес Белтелерадиокомпании Пишут как жители Беларуси, так и других стран. У кого-то есть опыт наблюдений и уроков, а кто-то просто трезво оценивает реальность и призывает белорусов сохранить...

Пишут как жители Беларуси, так и других стран. У кого-то есть опыт наблюдений и уроков, а кто-то просто трезво оценивает реальность и призывает белорусов сохранить то, что создано за годы независимости. Вот только некоторые выдержки из электронной корреспонденции.