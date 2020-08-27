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В Витебске запускают бегущие строки с «Жыве Беларусь!», «Караева под суд!» и другими лозунгами

27.08.2020 07:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске на зданиях появляются бегущие строки с лозунгами, которые звучат на мирных акциях протеста.

На проспекте Победы, 7 — на доме, где был ресторан «Астория», 26 августа шла бегущая строка со словами «Жыве Беларусь! Жыве вечна! Требуем свободу политзаключенным! Требуем честные выборы! Караева под суд!», сообщает «Витебский курьер news». Возле здания находилась милиция.

Видео: «Витебский курьер news»

Днем ранее, 25 августа, жители Витебска заметили необычное сообщение в бегущей строке на доме по адресу: улица Ленина, 1. Вместо привычной рекламы люди читали: «Тихановская — наш президент!», пишет портал vitebsk.biz.

Видео: vitebsk.biz

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске на зданиях появляются бегущие строки с лозунгами, которые звучат на мирных акциях протеста.
 
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