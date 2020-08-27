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В Витебске запускают бегущие строки с «Жыве Беларусь!», «Караева под суд!» и другими лозунгами
27.08.2020 07:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на зданиях появляются бегущие строки с лозунгами, которые звучат на мирных акциях протеста.
На проспекте Победы, 7 — на доме, где был ресторан «Астория», 26 августа шла бегущая строка со словами «Жыве Беларусь! Жыве вечна! Требуем свободу политзаключенным! Требуем честные выборы! Караева под суд!»,
Видео: «Витебский курьер news»
Днем ранее, 25 августа, жители Витебска заметили необычное сообщение в бегущей строке на доме по адресу: улица Ленина, 1. Вместо привычной рекламы люди читали: «Тихановская — наш президент!»,
Видео: vitebsk.biz
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В Витебске на зданиях появляются бегущие строки с лозунгами, которые звучат на мирных акциях протеста.
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