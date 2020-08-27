Кто хотел своим проектом сделать Могилевскую область лучше? Есть 6-дневная академия - бесплатная

Источник материала: Tut.by

Центр городских инициатив объявил набор в академию молодежи «CreatiWe». Это будет 6-дневное бесплатное обучение для активных жителей Могилевской области 14−35 лет, которые хотят менять мир вокруг себя и воплощать в жизнь различные идеи и проекты.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Академия креативной молодежи «CreatiWe» — это образовательная площадка для подготовки и обучения молодых лидеров реализации проектов и инициатив в различных сферах, обмена опытом, идеями и вдохновением, — объясняют организаторы.

В программе — два 3-дневных воркшопа, которые пройдут отдельно. Первый — 18−20 сентября, второй — 2−4 октября. Темы занятий будут разными: от лидерства и креатива до поиска бизнес-партнеров и коммуникации с чиновниками. Научат и как придумать и реализовать проект с нуля.

Встречи будут проходить за городом «в живописных местах Могилевской области». Проживание, питание и проезд оплачиваются организаторами.

Количество мест ограничено. Для участия нужно подать заявку, заполнив анкету тут до 5 сентября включительно.

По всем вопросам с организаторами можно связаться по электронной почте cgimogilev@gmail.com.