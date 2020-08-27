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Кто хотел своим проектом сделать Могилевскую область лучше? Есть 6-дневная академия - бесплатная
27.08.2020 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центр городских инициатив объявил набор в академию молодежи «CreatiWe». Это будет 6-дневное бесплатное обучение для активных жителей Могилевской области 14−35 лет, которые хотят менять мир вокруг себя и воплощать в жизнь различные идеи и проекты.
— Академия креативной молодежи «CreatiWe» — это образовательная площадка для подготовки и обучения молодых лидеров реализации проектов и инициатив в различных сферах, обмена опытом, идеями и вдохновением, — объясняют организаторы.
В программе — два 3-дневных воркшопа, которые пройдут отдельно. Первый — 18−20 сентября, второй — 2−4 октября. Темы занятий будут разными: от лидерства и креатива до поиска бизнес-партнеров и коммуникации с чиновниками. Научат и как придумать и реализовать проект с нуля.
Встречи будут проходить за городом «в живописных местах Могилевской области». Проживание, питание и проезд оплачиваются организаторами.
Количество мест ограничено. Для участия нужно подать заявку, заполнив анкету
По всем вопросам с организаторами можно связаться по электронной почте cgimogilev@gmail.com.
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Организаторы ищут активных людей 14−35 лет: их будут учить, как реализовывать идеи - от задумки до коммуникации с чиновниками.
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