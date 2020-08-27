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Акция медиков против увольнения Мрочека проходит у РНПЦ "Кардиология"

27.08.2020 17:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня Минздрав уволил с должности директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" известного белорусского кардиолога и ученого Александра Мрочека – без объяснений причин, "по инициативе нанимателя".

Медики вышли с транспарантами, на которых написаны призывы вернуть уволенного директора, а также прекратить преследования врачей. "Верните Мрочека", "Уволите – кто будет лечить?", "Не увольняйте врачей", "Там, где бьется сердце, нет места лжи, агрессии, геноциду", – гласят лозунги на транспарантах.

© Sputnik / Виктор Толочко
Врачи РНПЦ "Кардиология" выступили против увольнения директора Мрочека
© Sputnik / Виктор Толочко
Врачи РНПЦ "Кардиология" выступили против увольнения директора Мрочека

© Sputnik / Виктор Толочко
Врачи РНПЦ "Кардиология" выступили против увольнения директора Мрочека
© Sputnik / Виктор Толочко
Врачи РНПЦ "Кардиология" выступили против увольнения директора Мрочека

Постояв перед зданием РНПЦ, медики переместились на проспект Дзержинского.

Известный белорусский кардиолог руководил РНПЦ "Кардиология" с 2008 года. Заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. Награжден медалью Франциска Скорины. Кто будет руководить центром вместо Мрочека, пока не известно.

 
 
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Медики собрались вблизи РНПЦ "Кардиология", чтобы поддержать уволенного академика Александра Мрочека: он руководил центром с 2008 года.
 
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Уволен лучший кардиолог Беларуси. Медики вышли на акцию
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