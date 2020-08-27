Силовики задерживают участников акции протеста на площади Независимости в Минске

Источник материала: Tut.by

После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее. О том, что происходит на площади, сообщают корреспонденты TUT.BY. Этим вечером в Минске массово задерживают работников СМИ, которые освещают события в городе.

Люди стали собираться на площади Независимости в районе 19 часов. Громкоговоритель напомнил собравшимся о нарушении действующего законодательства, потом на площади появился ОМОН, автозаки и микроавтобусы. Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями.





Силовики оцепили площадь и не выпускают людей: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек.





Силовики проверили документы у журналистов, предупредили, что начнется зачистка.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Около 19.30 на площади начались задержания. По словам нашего корреспондента, людей заводят в автозаки без применения силы.

Наш корреспондент передает, что всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении. Теперь из толпы по одному спокойно выводят парней и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки. Журналистов уводят с площади.