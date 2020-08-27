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Силовики задерживают участников акции протеста на площади Независимости в Минске
27.08.2020 19:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее. О том, что происходит на площади,
Люди стали собираться на площади Независимости в районе 19 часов. Громкоговоритель напомнил собравшимся о нарушении действующего законодательства, потом на площади появился ОМОН, автозаки и микроавтобусы. Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями.
Силовики оцепили площадь и не выпускают людей: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек.
Силовики проверили документы у журналистов, предупредили, что начнется зачистка.
Около 19.30 на площади начались задержания. По словам нашего корреспондента, людей заводят в автозаки без применения силы.
Наш корреспондент передает, что всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении. Теперь из толпы по одному спокойно выводят парней и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки. Журналистов уводят с площади.
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После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и...
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