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Выход из метро на площадь Независимости временно закрыт
27.08.2020 19:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Выход из подземки на площадь Независимости в Минске временно закрыт для пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
Вечером в четверг 27 августа у Красного костела на площади собрались минчане на несанкционированную акцию протеста. Позже к месту прибыли сотрудники ОМОН, которые взяли митингующих в кольцо и начали проводить задержания.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" – со стороны площади Независимости", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
В течение августа подземка не единожды закрывала станции, вблизи которых проходили протестные акции граждан, которые не согласны с результатами прошедших в стране президентских выборов.
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В течение августа подземка не единожды закрывала станции, вблизи которых проходили протестные акции граждан.
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