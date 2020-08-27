Выход из метро на площадь Независимости временно закрыт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Выход из подземки на площадь Независимости в Минске временно закрыт для пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Вечером в четверг 27 августа у Красного костела на площади собрались минчане на несанкционированную акцию протеста. Позже к месту прибыли сотрудники ОМОН, которые взяли митингующих в кольцо и начали проводить задержания.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" – со стороны площади Независимости", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

В течение августа подземка не единожды закрывала станции, вблизи которых проходили протестные акции граждан, которые не согласны с результатами прошедших в стране президентских выборов.