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Бывший зампред Мингорисполкома стал директором «Минскводоканала»
28.08.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Минскводоканале» — новый директор. Это Федор Римашевский. Раньше он был первым заместителем председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
Федор Римашевский вступил в новую должность 28 августа — теперь он руководит УП «Минскводоканал».
(обновляется)
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В «Минскводоканале» - новый директор. Это Федор Римашевский. Раньше он был первым заместителем председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал...
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