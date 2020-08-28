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Бывший зампред Мингорисполкома стал директором «Минскводоканала»

28.08.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Минскводоканале» — новый директор. Это Федор Римашевский. Раньше он был первым заместителем председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Федор Римашевский вступил в новую должность 28 августа — теперь он руководит УП «Минскводоканал».

(обновляется)

 
Теги: Минск
 
 
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В «Минскводоканале» - новый директор. Это Федор Римашевский. Раньше он был первым заместителем председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает телеграм-канал...
 
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