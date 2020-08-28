Акция у Купаловского и суды над задержанными на мирных акциях. 20-й день протестов в стране. Онлайн

Источник материала: Tut.by

28 августа в городах Беларуси пройдут суды над задержанными за административные правонарушения во время мирных акций. Около Купаловского театра вновь ожидается акция солидарности с его актерами и работниками . TUT.BY следит за развитием событий 20-го дня протестов в Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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