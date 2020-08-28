БАЖ требует возбудить уголовное дело по факту задержания 27 августа десятков журналистов

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Общественное объединение "Белорусская ассоциация журналистов" требует от председателя Следственного комитета Ивана Носкевича возбудить уголовное дело в связи с событиями 27 августа, когда в отношении десятков журналистов было совершено преступление, предусмотренное ст. 198 Уголовного кодекса, — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом говорится в заявлении БАЖ, размещенном на сайте организации.

Как отмечает журналистское объединение, 27 августа на столичных площадях Свободы и Независимости, проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были осуществлены задержания десятков сотрудников СМИ, в том числе иностранных.

"Указанные журналисты освещали общественно-политическую жизнь в нашей стране. Большинство задержанных было доставлено в РУВД Октябрьского района Минска. В отношении большинства протоколы задержаний не составлялись, права задержанных не разъяснялись. Сотрудниками милиции в произвольном порядке уничтожались исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов", — говорится в обращении.

"Данные массовые преступления являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, принуждением их к отказу от распространения информации, совершенные с угрозой применения насилия, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналистов", — заявляет ассоциация.

Как напоминает БАЖ, законом Беларуси о средствах массовой информации закреплено, что "журналист имеет право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию (п. 2.2 ст. 34)". Кроме того, согласно пп. 4, 5 ст. 7 этого закона "не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается: в принуждении журналиста средства массовой информации к отказу от распространения информации; в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим законом и иными актами законодательства Республики Беларусь".

Белорусская ассоциация журналистов указывает, что "в соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок".

Кроме того, отмечает БАЖ, в результате действий сотрудников милиции государство в лице МВД нарушило обязательства по международному договору, участницей которого является Беларусь, — Международному пакту о гражданских и политических правах, в частности ч. 2 ст. 19 этого документа.

"Обращаем внимание, что нарушение прав журналиста является не только ущемлением прав конкретного лица, но и нарушением конституционных прав всех граждан на получение и распространение информации. Журналист в местах общественно значимых событий, как и сотрудник милиции, исполняет свои служебные обязанности и действует в интересах общества. Нарушение его прав, да еще и служителями закона, недопустимо и должно повлечь за собой самую жесткую оценку со стороны государства", — говорится в обращении БАЖ.

"В свете необходимости выполнения государством международных обязательств Следственный комитет является той инстанцией и тем органом государства, который полномочен и обязан устранить допущенные нарушения и восстановить нарушенные права", — отмечает Белорусская ассоциация журналистов и в связи с этим требует:

— возбудить по фактам, изложенным в настоящем сообщении, дело по признакам статьи 198 УК;

— в соответствии со ст. 131 УПК в установленном порядке отстранить подозреваемых от должности, работы, так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности;

— обеспечить максимальное информирование общественности о ходе расследования данного уголовного дела по фактам массового воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Обращение будет официально направлено в СК сегодня, сообщил БелаПАН пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий.

Пятьдесят журналистов, в числе которых были сотрудники БелаПАН Захар Щербаков, Сергей Сацюк и Татьяна Коровенкова, задержали на площади Свободы и площади Независимости вечером 27 августа во время акций сторонников перемен. Всех представителей СМИ доставили в РУВД для проверки документов. Практически всех после проверки документов отпустили. В отношении четырех журналистов, которые отказались разблокировать свои смартфоны и передать их для проверки сотрудникам милиции, составлены протоколы за участие в несанкционированной акции. Это Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич. Их оставили в изоляторе временного содержания. Сегодня они предстанут перед судом.

В числе задержанных был и шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен сегодня должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Корреспондента БелаПАН Татьяну Коровенкову из РУВД забрала скорая медпомощь. Журналистка отказалась передать свой телефон сотрудникам милиции для поверки, и ей стали угрожать доставкой в центр изоляции правонарушителей. У журналистки поднялось давление, и ей вызвали "скорую".

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Андрей Середа, БелаПАН.