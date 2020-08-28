БАЖ требует от СК возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной деятельности десятков журналистов

Источник материала: Tut.by

Белорусская ассоциация журналистов требует от председателя Следственного комитета Республики Беларусь возбудить уголовное дело по факту событий 27 августа 2020 года, когда в отношении десятков журналистов было совершено преступление, предусмотренное ст. 198 УК республики Беларусь («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»), говорится на сайте организации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

27 августа в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудники органов внутренних дел задержали десятки журналистов, работающих в СМИ, в том числе и в иностранных.

Указанные журналисты освещали общественно-политическую жизнь в нашей стране. Большинство задержанных было доставлено в РУВД Октябрьского района Минска. В отношении большинства протоколы задержаний не составлялись, права задержанных не разъяснялись. Сотрудниками милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов, сообщает БАЖ.

Данные массовые преступления являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, принуждением их к отказу от распространения информации, совершенным с угрозой применения насилия, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналистов.

Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» закреплено, что журналист имеет право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию (п. 2.2 ст. 34). Кроме того, согласно п.п. 4, 5 ст. 7 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

в принуждении журналиста средства массовой информации к отказу от распространения информации;

в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

БАЖ сообщает, что в соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также организация отмечает, что в результате действий сотрудников милиции, государством в лице Министерства внутренних дел Республики Беларусь нарушены обязательства по международному договору, участницей которого является Республика Беларусь, — Международному пакту о гражданских и политических правах.

БАЖ обращает внимание, что нарушение прав журналиста является не только ущемлением прав конкретного лица, но и нарушением конституционных прав всех граждан на получение и распространение информации. Журналист в местах общественно значимых событий, как и сотрудник милиции, исполняет свои служебные обязанности и действует в интересах общества. Нарушение его прав, да еще и служителями закона, недопустимо и должно повлечь за собой самую жесткую оценку со стороны государства.

В связи с изложенным БАЖ требует:

возбудить по фактам, изложенным в настоящем сообщении, уголовное дело по признакам статьи 198 УК Республики Беларусь;

в соответствии со ст. 131 УПК в установленном порядке отстранить подозреваемых от должности, работы, так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности;

обеспечить максимальное информирование общественности о ходе расследования данного уголовного дела по фактам массового воспрепятствования законной деятельности журналистов.