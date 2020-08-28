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Ура! В выходные потеплеет

28.08.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные на территории Беларуси ожидается смена воздушных масс и температура воздуха начнет расти Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 29 августа, территория нашей страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе; утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью существенных осадков не ожидается. Утром и днем преимущественно по северо-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, местами воздух охладится до +4...+7 °С; днем термометры покажут +19...+25 °С, по югу воздух прогреется до комфортных +26...+28 °С.

В воскресенье, 30 августа, направленность воздушных потоков изменится с северо-западных на южные, и в Беларусь придет теплый воздух с Балканского полуострова. Температура станет расти. Ночью ожидается +11...+17 °С, дневные максимумы будут находиться в пределах от умеренно теплых +19°С по северу до по-летнему жарких +32 °С югу страны. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться слабые туманы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Преимущественно в северо-западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

В последний день календарного лета в понедельник, 31 августа, сохранится влияние очень теплых воздушных масс южного происхождения. Температура воздуха минимальная ночью +13...+20 °С, максимальная днем +19...+26 °С, преимущественно по юго-восточной половине +27...+32 °С. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем местами по стране пройдут короткие летние дожди,
в отдельных районах с грозами.

Во вторник, 1 сентября, рост атмосферного давления будет способствовать прекращению дождей на большей части территории страны, лишь по юго-западу, где сохранится влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7...+14 °С, по юго-востоку до +16 °С; максимальная днем от +16°С по западу до +28°С по юго-востоку страны.

 
 
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В воскресенье, 30 августа, в Беларусь придет теплый воздух с Балканского полуострова. Температура станет расти.
 
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