Данные о репрессированных стали выдавать в архиве в усеченном формате. Связано ли это с картой поляка?

Источник материала: Tut.by

Национальный архив Беларуси перестал выдавать в расширенной версии информационные письма о репрессированных в 1920—1950 годах родственниках. Есть версия, что более ограниченный формат связан с тем, что люди на основании ответов из архива пытались получить карту поляка.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: ЕвгенийЕрчак, TUT.BY

Как люди узнают что-то о своих репрессированных родственниках?

Как вообще белорусы получали информацию о своих, репрессированных в 1920—1950 годах родственниках? Историк Игорь Кузнецов, который занимается этой темой 30 лет, рассказывает, что в начале 90-х годов в Комитете по архивам и делопроизводству при Совмине был создан отдел, который занимался сбором информации по реабилитации. Из КГБ, МВД, прокуратуры туда поступали сведения по этой теме и создавалась картотека. В ней было 34 позиции по одному репрессированному, в том числе указывались фамилия, имя, отчество репрессированного, год рождения, статья, по которой был осужден.

— Затем картотеку переводили в электронный вид, но потом процесс был прекращен. В конечном итоге картотека оказалась в Национальном архиве Республики Беларусь. И в архиве туда вводили дополнительную информацию: например, если в начале 90-х годов там была информация примерно на 110 тысяч реабилитированных, то сейчас там около 180 тысяч. К этой картотеке не было открытого доступа, но если кто-то писал в Национальный архив и просил сообщить информацию о родственнике, они на бланке эту справку давали. В ней указывали не 34 позиции, а только основные: фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, когда был осужден и так далее, — говорит Игорь Кузнецов.



Игорь Кузнецов, кандидат исторических наук. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы получить такую справку, не надо было доказывать родство с репрессированным.

Архивные дела на репрессированных есть в КГБ и МВД, люди могут обратиться за информацией туда, но в этом случае надо доказывать родство, а многие документы могли не сохраниться, учитывая, что была война.

— Те, кто был репрессирован в административном порядке — ссылка, высылка — их учетные карточки или документы находятся в МВД, те, кто был осужден за контрреволюционные преступления — ст. 58 в России и ст. 63 и 74 УК БССР, их документы в КГБ. То есть если человек проживал в Могилевской области и там был арестован, то по нему надо обращается в КГБ по Могилевской области, если в Минске и Минской области — это центральный архив КГБ. Есть положение 90-х годов, которое было принято Верховным советом, там сказано, что родственники имеют право ознакомиться с архивно-следственными делами осужденных по линии КГБ. Однако, когда родным дело приносили, страницы, где есть протоколы очной ставки, свидетельские показания, упоминания сотрудников НКВД, тех, кто вел следствие, были закрыты, то есть фактически с этим делом знакомились частично. Последние два года ситуация ужесточилась и сейчас ознакомиться с делом могут только близкие родственники и только при документальном подтверждении родства, а у многих документы утеряны. Но было открытое окно — можно было получить информацию о своем родственнике через Национальный архив, теперь такой возможности нет.

Игорь Кузнецов рассказывает, что примерно с конца 2018 года Национальный архив перестал давать эти короткие сведения о репрессированных родственниках и в своих ответах только перенаправляет за информацией в КГБ или территориальный орган, где родственник был репрессирован.

Игорь Кузнецов рассказывает историю координатора кампании «Забітыя, але не забытыя» Игоря Станкевича. Ее описало издание naviny.by . Игорь Станкевич направил запрос на репрессированных родственников в Национальный архив, и полного ответа не получил, хотя ранее по другим родным такие ответы у него были. Он подал в суд и его проиграл.

— Хотя до этого обращались в Минюст и там сообщили, что база не имеет никакого грифа — ни для служебного пользования, ни секретного, поэтому нет оснований ее закрывать, — говорит Игорь Кузнецов.

По словам историка на суде и выяснилось, что в том числе информацию урезали из-за того, что люди на основании нее получали карту поляка. В информационном письме указывалась национальность репрессированного предка.

— Эта база данных была использована для других целей граждан — карта поляка… Родственники говорили: «Нам не важно, что он был репрессирован, нам сведения не надо. Нам надо, если он будет поляком». Было и такое. Поэтому мы разбирались с этой базой. И поскольку у нас не было никакого документа о порядке пользования, мы в 2017 году запланировали на 2018 год на рассмотрение дирекции вынести вопрос о рассмотрении пользования этой базой данных, — поясняла в суде заместитель директора Национального архива Республики Беларусь Елена Кушнова, пишут naviny.by.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Радио «Польша»

Однако Игорь Кузнецов уверен, что момент с картой поляка — здесь не основной:

— Я 30 лет этой темой занимаюсь и все эти детали знаю, основная причина — вычеркнуть эту страницу из нашего прошлого. В нашей стране, единственной из постсоветских республик, полностью закрыт архив КГБ для исследователей, нет спецкурсов ни в к школе, ни в вузе, и я как ученый говорю, что за 26 лет существования нынешнего режима в Беларуси не защищена ни одна кандидатская и докторская, связанная с историей политрепрессий в Беларуси в 1920—1950 годах. У нас полностью эта тема блокирована.

Национальный архив: связи с картой поляка нет

В Национальном архиве подтвердили, что, действительно раньше их информационные справки на репрессированных были более развернутые и там указывали национальность репрессированного родственника. Сейчас в них этой графы нет.

В архиве такие перемены объясняют тем, что изменилось законодательство и речь идет о персональных данных. Но самое главное — у них нет на хранении архивных уголовных дел, они находятся в КГБ и МВД, и эти сведения не принадлежат Национальному архиву.

— Возможно, мы давали больше сведений, но этих сведений у нас в архиве нет. Если по человеку совпадает год рождения, местность, и мы понимаем, что это он, мы даем информацию о месте хранения архивных уголовных дел, а вы уже можете обратиться в тот архив, заказать дело и с ним ознакомиться, — говорят там.

Ситуацию в архиве вообще не связывают с картами поляка, более того, говорят, что у них есть читальный зал, где есть фонд переписи населения за 1926 год. И человек может ознакомиться с этой информацией и узнать, какая национальность была указана у его родственников.