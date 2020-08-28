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Депутат Гайдукевич вступился за уволенного академика Мрочека
28.08.2020 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Депутат Олег Гайдукевич вступился за уволенного накануне директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, передает Sputnik.
О том, что
"Не понимаю, когда мы увольняем такого большого специалиста, человека, который столько сделал для медицины. Я не услышал никого объяснения от Министерства здравоохранения. Должна быть причина: либо он сам захотел, либо что-то не устаревает в его работе. Мое мнение, что нам этого не хватает – открытости в принятии решений", - отметил Олег Гайдукевич.
В четверг сотрудники центра
"Я знаю эту семью как порядочную. Я знаю, что Мрочек-старший сделал очень многое для белорусской медицины. Он всю свою жизнь положил в сферу кардиологии. И мы должна знать причины. Мы не должны разбрасываться специалистами. Их что, много что ли? У нас огромное количество специалистов такого уровня? Нет информации, поэтому это будоражит общество: и коллектив, и людей, и меня", - заявил депутат.
Депутат сообщил Sputnik, что связывался с сыном Александра Мрочека после его увольнения. По его сведениям, семья медика тоже ждет объяснений от Минздрава.
Ранее был
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Директор центра Александр Мрочек был уволен накануне, причины для расторжения контракта с ним Минздрав не уточнил.
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