Депутат Гайдукевич вступился за уволенного академика Мрочека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Депутат Олег Гайдукевич вступился за уволенного накануне директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, передает Sputnik.

О том, что медик был лишен должности , стало известно 27 августа. В этот же день центр посетил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич . Однако точную причину для увольнения Мрочека он не назвал.

"Не понимаю, когда мы увольняем такого большого специалиста, человека, который столько сделал для медицины. Я не услышал никого объяснения от Министерства здравоохранения. Должна быть причина: либо он сам захотел, либо что-то не устаревает в его работе. Мое мнение, что нам этого не хватает – открытости в принятии решений", - отметил Олег Гайдукевич.

В четверг сотрудники центра вышли на акцию протеста с требованием вернуть им бывшего руководителя. По мнению депутата, отсутствие открытости приводит к расколу в обществе, поскольку каждый человек свяжет происходящие события "с чем-то своим".

"Я знаю эту семью как порядочную. Я знаю, что Мрочек-старший сделал очень многое для белорусской медицины. Он всю свою жизнь положил в сферу кардиологии. И мы должна знать причины. Мы не должны разбрасываться специалистами. Их что, много что ли? У нас огромное количество специалистов такого уровня? Нет информации, поэтому это будоражит общество: и коллектив, и людей, и меня", - заявил депутат.

Депутат сообщил Sputnik, что связывался с сыном Александра Мрочека после его увольнения. По его сведениям, семья медика тоже ждет объяснений от Минздрава.

Ранее был лишен должности гендиректор Купаловского театра Павел Латушко, это произошло после его участия в акции протеста в Минске. Как пояснил министр культуры Юрий Бондарь , высказывая свое мнение, Латушко должен был понимать, что руководит государственным театром.

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