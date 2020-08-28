ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат Гайдукевич вступился за уволенного академика Мрочека

28.08.2020 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Депутат Олег Гайдукевич вступился за уволенного накануне директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, передает Sputnik.

© Sputnik
Минздрав пообещал не увольнять врачей за участие в протестах

О том, что медик был лишен должности, стало известно 27 августа. В этот же день центр посетил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Однако точную причину для увольнения Мрочека он не назвал. 

"Не понимаю, когда мы увольняем такого большого специалиста, человека, который столько сделал для медицины. Я не услышал никого объяснения от Министерства здравоохранения. Должна быть причина: либо он сам захотел, либо что-то не устаревает в его работе. Мое мнение, что нам этого не хватает – открытости в принятии решений", - отметил Олег Гайдукевич.

В четверг сотрудники центра вышли на акцию протеста с требованием вернуть им бывшего руководителя. По мнению депутата, отсутствие открытости приводит к расколу в обществе, поскольку каждый человек свяжет происходящие события "с чем-то своим". 

"Я знаю эту семью как порядочную. Я знаю, что Мрочек-старший сделал очень многое для белорусской медицины. Он всю свою жизнь положил в сферу кардиологии. И мы должна знать причины. Мы не должны разбрасываться специалистами. Их что, много что ли? У нас огромное количество специалистов такого уровня? Нет информации, поэтому это будоражит общество: и коллектив, и людей, и меня", - заявил депутат.

Депутат сообщил Sputnik, что связывался с сыном Александра Мрочека после его увольнения. По его сведениям, семья медика тоже ждет объяснений от Минздрава.

Ранее был лишен должности гендиректор Купаловского театра Павел Латушко, это произошло после его участия в акции протеста в Минске. Как пояснил министр культуры Юрий Бондарь, высказывая свое мнение, Латушко должен был понимать, что руководит государственным театром.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор центра Александр Мрочек был уволен накануне, причины для расторжения контракта с ним Минздрав не уточнил.
 
Новости дня
Новости общества
 
Шушкевич тянет Беларусь на украинский путь, считает Пушков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика