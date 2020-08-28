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Депутат Игорь Марзалюк говорит, что пережил два инсульта - волновался из-за «угроз убийством»

28.08.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат парламента Игорь Марзалюк рассказал журналисту «Нашай Нівы», что перенес два инсульта. Этим он объяснил видео со своим участием, которое появилось в интернете 14 августа: на нем депутат передвигается по Минску нетвердой походкой.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Игорь Марзалюк сказал, что не был пьян — просто перенес инсульт на ногах. Проблемы со здоровьем у него, мол, появились после угроз в Telegram.

— Вы ж бачылі шыкоўнае відэа, дзе я бадзяюся па Мінску. Там чалавек, які ў гэты момант пераносіў ішэмічны інсульт на нагах… Я перанёс мікраінсульт, цяпер у бальніцы, дай Бог, выпішуць заўтра… Хаджу, гавару нармальна. У мяне было два прыступы: адзін да выбараў, другі пасля. На першы я не звярнуў увагі, падумаў, што проста так памяць сцерлася на некалькі гадзін, а ў другі раз мяне накрыла ўжо цалкам. Як тут не хвалявацца, калі адраджэнцы ў тэлеграме жадаюць смерці, смерці сям'і, пагражаюць забойствамі… Калі гэта дэмакратыя, то супраць такой дэмакратыі я гатовы ісці са зброяй у руках, — сказал Игорь Марзалюк.

Напомним, Игорь Марзалюк как депутат представляет Могилевский Ленинский округ № 84 — то есть должен представлять и защищать интересы более 65,8 тыс. избирателей.

В том числе и по этому округу избиратели в Могилеве рассматривают возможность отзыва депутата — пока еще инициатива на начальной стадии.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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