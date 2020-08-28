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Депутат Игорь Марзалюк говорит, что пережил два инсульта - волновался из-за «угроз убийством»
28.08.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат парламента Игорь Марзалюк рассказал журналисту
Игорь Марзалюк сказал, что не был пьян — просто перенес инсульт на ногах. Проблемы со здоровьем у него, мол, появились после угроз в Telegram.
— Вы ж бачылі шыкоўнае відэа, дзе я бадзяюся па Мінску. Там чалавек, які ў гэты момант пераносіў ішэмічны інсульт на нагах… Я перанёс мікраінсульт, цяпер у бальніцы, дай Бог, выпішуць заўтра… Хаджу, гавару нармальна. У мяне было два прыступы: адзін да выбараў, другі пасля. На першы я не звярнуў увагі, падумаў, што проста так памяць сцерлася на некалькі гадзін, а ў другі раз мяне накрыла ўжо цалкам. Як тут не хвалявацца, калі адраджэнцы ў тэлеграме жадаюць смерці, смерці сям'і, пагражаюць забойствамі… Калі гэта дэмакратыя, то супраць такой дэмакратыі я гатовы ісці са зброяй у руках, — сказал Игорь Марзалюк.
Напомним, Игорь Марзалюк как депутат представляет Могилевский Ленинский округ № 84 — то есть должен представлять и защищать интересы более 65,8 тыс. избирателей.
В том числе и по этому округу избиратели в Могилеве рассматривают возможность отзыва депутата — пока еще инициатива на начальной стадии.
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Угрозы, по словам депутата, поступали ему в Telegram.
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