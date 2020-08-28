Шушкевич тянет Беларусь на украинский путь, считает Пушков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг ― Sputnik. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего председателя Верховного совета Беларуси Станислава Шушкевича лишить русский язык статуса государственного в Беларуси. Российский сенатор считает, что такая инициатива выведет страну на "украинский путь".

Ранее Шушкевич предложил лишить русский язык статуса государственного в Беларуси, однако признал, что такой переход, даже если решение будет принято, вряд ли может произойти быстро.

По мнению Шушкевича, единственным государственным языком в Беларуси должен быть белорусский, потому что "у него нет больше родины". При этом Пушков считает, что отказ от русского языка неизбежно приведет Беларусь к росту "антирусского национализма", как это произошло на Украине.

"Чем бы ни мотивировал свой призыв Шушкевич, он тянет Белоруссию на украинский путь: начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день. Это также ложная цель для общества", ― написал Пушков в Twitter .

Российский язык получил статус второго государственного в Беларуси в 1995 году после внесения поправок в Конституцию.

Напомним, ранее в Координационном совете белорусской оппозиции заявляли, что вопрос о статусе русского языка в повестке не стоит . В инициативе л возвращения Конституции 1994 года оппозицию интересуют только два пункта – ограничение полномочий президента и количество президентских сроков для одного человека.

Читайте также:

Путин о Беларуси: если люди вышли на улицы , с этим надо считаться

, с этим надо считаться Тихановская высказалась о поддержке Лукашенко со стороны России

Захарова о позиции РФ по ситуации в Беларуси: это вопрос взаимодействия

Павел Латушко: Координационный совет готов к контактам с Россией