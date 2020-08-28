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Шушкевич тянет Беларусь на украинский путь, считает Пушков
28.08.2020 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг ― Sputnik. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего председателя Верховного совета Беларуси Станислава Шушкевича лишить
© Sputnik Вера Дашкевич
Ранее Шушкевич предложил
По мнению Шушкевича, единственным государственным языком в Беларуси должен быть белорусский, потому что "у него нет больше родины". При этом Пушков считает, что отказ от русского языка неизбежно приведет Беларусь к росту "антирусского национализма", как это произошло на Украине.
"Чем бы ни мотивировал свой призыв Шушкевич, он тянет Белоруссию на украинский путь: начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день. Это также ложная цель для общества", ― написал Пушков в
Российский язык получил статус второго государственного в Беларуси в 1995 году после внесения поправок в Конституцию.
Напомним, ранее в Координационном совете белорусской оппозиции заявляли, что вопрос о статусе русского языка
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Отказавшись от русского языка в статусе государственного, Беларусь можно привести к противопоставлению России, это ложная цель для общества, считает член Совета...
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