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«Иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке». МВД подвел итоги вчерашнего протестного дня
28.08.2020 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— Вчера, 27 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. Было зафиксировано 37 очагов политической активности граждан, в которых приняли участие около пяти тысяч человек, — сообщили в пресс-службе МВД.
Там отметили, что в провластных митингах в различных регионах страны участвовало более 2400 человек. Наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле костела Святого Симеона и Святой Елены, по подсчетам МВД, собрались около 1400 человек.
— До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан, — информирует ведомство.
В МВД также подтвердили факт задержания «около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности».
— Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены. В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке, — утверждают в МВД.
Напомним, Минске и регионах 27 августа задержали более 260 человек. Часть после составления протоколов отпустили">по данным правозащитников, в Минске и регионах 27 августа задержали более 260 человек. В общей сложности после составления протоколов поздно вечером и ночью в Минске отпустили около 100 человек.
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«Иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке». МВД подвел итоги вчерашнего протестного дня
Там отметили, что в провластных митингах в различных регионах страны участвовало более 2400 человек. Наиболее активные протестные акции состоялись в столице....
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