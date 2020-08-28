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МВД отчиталось о вчерашних задержаниях участников мирных акций и журналистов

28.08.2020 12:47 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Министерство внутренних дел отчиталось о вчерашних задержаниях участников мирных акций и журналистов.

"Вчера, 27 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий, — говорится в сообщении, размещенном на сайте милицейского ведомства. — В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. Было зафиксировано 37 очагов политической активности граждан, в которых приняли участие около пяти тысяч человек".

"Наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на пл. Независимости возле костела Святого Симеона и Святой Елены собрались около 1.400 человек. До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", — информирует МВД.

"Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД г. Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены. В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", — сообщает министерство.

При этом отмечается что "мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли в различных регионах страны, в них участвовало более 2.400 человек".

"Мероприятиями в поддержку мира, безопасности и спокойствия" в МВД называют митинги и прочие акции в поддержку Александра Лукашенко. Их участников власти не только не задерживают, но и всячески содействуют проведению подобных мероприятий. Не задерживает милиция и журналистов государственных СМИ.

По поводу вчерашнего массового задержания сотрудников негосударственных белорусских и зарубежных СМИ Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила с заявлением, потребовав от председателя Следственного комитета Ивана Носкевича возбудить уголовное дело в связи с событиями 27 августа, когда в отношении десятков журналистов было совершено преступление, предусмотренное ст. 198 Уголовного кодекса, — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

В заявлении отмечается, что при задержании "сотрудниками милиции в произвольном порядке уничтожались исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов".

"Данные массовые преступления являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, принуждением их к отказу от распространения информации, совершенные с угрозой применения насилия, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналистов", — подчеркивает БАЖ.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Министерство внутренних дел отчиталось о вчерашних задержаниях участников мирных акций и журналистов. "Вчера, 27 августа, в стране прошел ряд...
 
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