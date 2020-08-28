«Кричал «Жыве Беларусь!». В Минске идут суды над задержанными журналистами

Источник материала: Tut.by

27 августа задержали около 50 журналистов, которые работали на акции протеста. Большинство из них отпустили вечером того же дня, четверых — фотографа Александра Васюковича, оператора Андрея Ярошевича из «Настоящего времени», журналистов Катерину Андрееву и Максима Горченка с телеканала «Белсат» — задержали и сегодня судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Дела рассматривал суд Октябрьского района Минска.



Вот так судят фотографа Александра Васюковича. Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

На 11.30 было назначено рассмотрение дела фотографа Александра Васюковича, на которого составили протокол по статье 23.34 Кодекса административных правонарушений. Его рассматривает судья Елена Живица.

В суд Октябрьского района Васюковича не доставляли — свои пояснения он должен давать по видеосвязи, находясь в РУВД.

В 11.32 из кабинета вышла помощник суда и объявила, что рассмотрение дела Васюковича задерживается по техническим причинам. Процесс начался позже.

Согласно протоколу милиции, 27 августа около 18.05 Александр Васюкович находился на площади Свободы в Минске и «принял активное участие в группе лиц в митинге, не согласованном Мингорисполкомом». Также, как указано в протоколе, он выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!».

Вину Александр Васюкович не признал. Александр пояснил, что 27 августа он пришел как журналист на площадь Свободы, чтобы сделать репортаж. При себе не имел никакой символики, на нем висела камера, сумка с объективами и журналистский бейдж.

— Примерно через 10 минут приехал микроавтобус с сотрудниками ОМОНа и сотрудниками в штатском, которые приказали сесть в микроавтобус и поехать в РУВД для установления личности.

По его словам, на площади он пробыл не больше 10 минут. За это время он успел только прийти, достать камеру, объективы, журналистское удостоверение «и стоял с остальными журналистами в ожидании того, что соберутся люди».

— Я не успел начать съемку, потому что на момент моего задержания протестующих на площади не было.

Александр Васюкович пояснил, отвечая на вопрос защитника, что не выкрикивал никаких лозунгов, потому что это противоречит журналистской этике.

— Никто из тех, кто стоял рядом, также ничего не кричал.

На момент задержания у Александра был с собой паспорт, он говорил, что документы с собой, их можно проверить на месте, но сотрудники настойчиво предлагали проехать. Также он предупреждал о том, что он журналист.

Защитник Васюковича заявила ходатайство — приобщить к материалам дела две видеозаписи, где зафиксировано, как журналисты находились на площади Свободы, и на которой четко видно, что он не участвовал в митинге и не выкрикивал никаких лозунгов.

Суд удовлетворил просьбу и приобщил флешку с видео.

Также суд согласился с тем, чтобы вызвать на заседание свидетелей произошедшего 27 августа задержания.