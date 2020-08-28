Мингорисполком пожаловался на вытоптанные клумбы в центре. Читатели: Там ходят силовики

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком пожаловался на вытоптанные клумбы на площади Независимости в официальном телеграм-канале «Минск. Официально». В ответ минчане показывают фото, на котором на клумбах стоят силовики.

«Как-то так сегодня выглядят клумбы на площади Независимости. Их, конечно, восстановят. Вопрос, как долго продержатся вновь посаженные?» — такая запись появилась в телеграм-канале Мингорисполкома.

Там же выложили фото поврежденного газона.



Фото: телеграм-канал «Минск.Официально»



Фото: телеграм-канал «Минск. Официально»

Вечером 27 августа на площади Независимости была акция протеста, но там же были серьезные задержания . Всех, кто пришел, оцепили силовики и разделили на две группы. Затем из толпы стали выводить по одному парней и отводить в автозак.

По данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. По информации правозащитников, по состоянию на 22.00 задержали около 180 человек.

На площади Независимости около 11 часов утра в пятницу работали коммунальники — разрушенные посадки на клумбах заменяют на новые.

Мингорисполком уже заявлял об ущербе, который наносят благоустройству «массовые беспорядки» и несанкционированные мероприятия.



Фото: телеграм-канал «Минск. Официально»

Мы не знаем, кто именно вытаптывал зеленые зоны, о которых пишут городские власти. Но вот какой снимок сделал пользователь TUT.BY.

На таких же клумбах неподалеку стояли в большой цепи сотрудники ОМОНа и внутренних войск.



Фото: читатель TUT.BY

Журналист TUT.BY посмотрел, как место с фотографии с силовиками выглядело утром в пятницу — свежим его не назовешь.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Вот еще несколько снимков, где видно, что сотрудники правоохранительных органов не против походить по зеленой зоне. Впрочем, и обычные горожане там тоже часто стоят.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY