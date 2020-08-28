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Мингорисполком пожаловался на вытоптанные клумбы в центре. Читатели: Там ходят силовики
28.08.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком пожаловался на вытоптанные клумбы на площади Независимости в официальном телеграм-канале «Минск. Официально». В ответ минчане показывают фото, на котором на клумбах стоят силовики.
«Как-то так сегодня выглядят клумбы на площади Независимости. Их, конечно, восстановят. Вопрос, как долго продержатся вновь посаженные?» — такая запись появилась в телеграм-канале Мингорисполкома.
Там же выложили фото поврежденного газона.
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По данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. По информации правозащитников, по состоянию на 22.00 задержали около 180 человек.
На площади Независимости около 11 часов утра в пятницу работали коммунальники — разрушенные посадки на клумбах заменяют на новые.
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Мы не знаем, кто именно вытаптывал зеленые зоны, о которых пишут городские власти. Но вот какой снимок сделал пользователь TUT.BY.
На таких же клумбах неподалеку стояли в большой цепи сотрудники ОМОНа и внутренних войск.
Журналист TUT.BY посмотрел, как место с фотографии с силовиками выглядело утром в пятницу — свежим его не назовешь.
Вот еще несколько снимков, где видно, что сотрудники правоохранительных органов не против походить по зеленой зоне. Впрочем, и обычные горожане там тоже часто стоят.
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Мингорисполком посетовал на вытоптанные клумбы на площади Независимости в официальном телеграм-канале «Минск. Официально». В ответ минчане показывают фото, на...
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