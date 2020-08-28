Системы поиска работы в странах ЕАЭС прошла предварительные испытания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг - Sputnik. Во время предварительных комплексных испытаний поисковой системы "Работа без границ" были учтены все замечания представителей стран ЕАЭС, об этом заявил журналистам министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационных технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян.

Работа над единой системой поиска вакансий на территории Евразийского экономического союза стартовала в 2019 году. По задумке создателей, данный сервис поможет трудоустраиваться соискателям вакантных мест не только на территории родного государства, но и в любой стране на территории ЕАЭС, а работодатели получат новую площадку для поиска персонала.

На заседании Коллегии ЕЭК Гегам Варданян представил отчет о выполнении проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ". По его словам, уже создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах Союза, продолжается опытная эксплуатация системы.

"В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы, мы отработали со странами Союза все замечания и предложения в полном объеме. Проект Унифицированная система поиска "Работа без границ" при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции", - отметил Варданян.

Напомним, что в настоящий момент членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.

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